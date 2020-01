Suzuki auto ufficiale del 70° Festival Di Sanremo

Suzuki sarà il brand ufficiale che accompagnerà la 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020

La 70esima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte: dal 4 all’8 febbraio 2020, infatti, il Teatro Ariston della città sanremese lascerà spazio alla musica italiana più famosa, suggellata da un’importante partnership con il settore automotive. Suzuki, infatti, è stata scelta come auto ufficiale per questa edizione: oltre a dare prestigio all’intero evento, la Casa di Hamamatsu potrà mettere in bella mostra la nuova gamma Hybrid, sottolineando la qualità delle sue vetture eco-friendly al fine di ampliare ulteriormente la sua base di clienti nel mondo.

La gamma Hybrid by Suzuki può vantare un motore termico e uno elettrico, che lavorano simultaneamente supportandosi a vicenda e raggiungendo risultati eccezionali in termini di brillantezza e fluidità dell’erogazione, oltre che di riduzione dei consumi e delle emissioni.

Caratteristiche che saranno esaltate sia al Teatro Ariston che a Casa Sanremo, la quale diventerà il cuore pulsante delle serate della 70esima edizione con showcase, party, concerti e dj set con i conduttori di Radio2. Qui Suzuki avrà la sua hospitality dedicata, con numerosi collegamenti in diretta con i programmi tv, radio e digital dell’intero evento.