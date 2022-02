Suzuki: rinnovata la partnership con la Federazione Italiana Rugby

Il logo di Suzuki sarà visibile sui pantaloncini sulle divise con cui la Nazionale disputerà tutti gli incontri di quest’anno. Inoltre, la Casa di Hamamatsu fornirà allo staff federale una flotta di vetture 100% Hybrid che saranno a disposizione dei tecnici e degli atleti

Ci sono matrimoni che sono destinati a durare e uno di questi è quello celebrato un anno fa tra Suzuki e la Federazione Italiana Rugby che, poche ore fa, hanno annunciato di voler proseguire insieme anche nel 2022.

Suzuki: un altro anno accanto alla FIR

In virtù di questo accordo, il logo Suzuki apparirà sulle divise con cui la Nazionale maggiore, Nazionale Femminile e Nazionale Under20, disputerà tutte le partite dell’anno, a partire dagli incontri del prestigioso Torneo Sei Nazioni. L’inconfondibile S, sarà posta sui pantaloncini degli Azzurri, in una posizione visibile in tutte le fasi più concitate di gioco. Nell’ambito di questa partnership, Suzuki fornirà allo staff della Federazione Italiana Rugby una flotta di auto 100% Hybrid tra Vitara Hybrid, S-Cross Hybrid, Swace Hybrid e Across Plug-in. Le vetture saranno a disposizione dei tecnici federali e degli atleti, che potranno così contare sulle loro doti di comfort, versatilità, affidabilità ed efficienza nei loro vari spostamenti.

La la Federazione Italiana Rugby segue una policy molto rigorosa in fatto di partnership e si lega soltanto a quelle realtà che sposano la sua filosofia. È proprio il caso di Suzuki, che, da una parte, abbina il dinamismo e il rispetto delle tradizioni tipici del movimento rugbistico e, dall’altra, produce auto perfette per la vita attiva all’aria aperta, nel massimo rispetto dell’ambiente. Suzuki ritrova, invece, nel mondo del pallone ovale e nei suoi praticanti lo slancio, la passione, il rispetto delle regole e la lealtà verso gli avversari che contraddistinguono il suo impegno nel motorsport a tutti i livelli.

“Suzuki è orgogliosa della partnership con la Federazione Italiana Rugby. Gli Atleti della nazionale di rugby sono i veri samurai dello sport: coraggiosi, determinati, con un profondo senso del rispetto delle regole e dell’avversario, tutti valori cardine della cultura e della storia di Suzuki. Ci onora dunque vedere la S rossa sulla storica divisa degli azzurri“, ha dichiarato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia. “Siamo legati da una collaborazione di lungo corso con Suzuki e felici di proseguire anche per il 2022 il nostro rapporto con un’azienda che condivide con noi gli stessi principi etici, gli stessi valori e la stessa volontà di sfidare in modo leale i propri avversari, esattamente come le nostre Nazionali si prefiggono di fare in questi giorni che precedono il calcio d’inizio del Sei Nazioni“, ha aggiunto Carlo Checchinato, direttore commerciale della FIR.