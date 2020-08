Suzuki Swift Sport Hybrid: sportiva giapponese divertente ed ecologica

Motore 1.4 BoosterJet da 129 cavalli, unità elettrica ISG da 10 kW e la stessa piattaforma per la vettura dell'ACI Rally Italia Talent 2020: ecco la Suzuki Swift Sport Hybrid!

Le vetture sportive, si sa, sono affascinanti: muso aggressivo, minigonne, assetto ribassato, spoiler posteriore e tanti cavalli sotto al cofano, per la gioia di chi si trova dietro al volante. Peculiarità che nemmeno l’avvento dell’elettrico ha saputo ridimensionare, ma che in alcuni casi ha permesso di enfatizzare il carattere di un’auto già di per sè tendenzialmente “allegra”: questo è il caso della Suzuki Swift, che oggi riceve la tecnologia Hybrid anche sulla variante Sport per un prezzo di listino che parte da 23.850 Euro.

Le sue caratteristiche? Al fianco del motore 1.4 BoosterJet (K14D) da 129 cavalli la piccola giapponese associa l’unità elettrica ISG (Integrated Starter Generator), che svolge le funzioni di alternatore, propulsore elettrico e motorino di avviamento. Si tratta di una componente che ha trovato il proprio posto direttamente nell’unità termica quattro cilindri per un miglior bilanciamento dei pesi sul telaio e che sviluppa un “boost di coppia” pari a 10 kW, utile per rendere l’accelerazione più fluida fintanto che la turbina del BoosterJet non raggiunge il suo livello di massima efficienza.

Ma non è tutto: gli ingegneri della Suzuki hanno pensato di assegnare all’ISG anche la funzione di mantenere il regime del minimo dell’unità endotermica quando si è in procinto di ridurre la propria velocità (per esempio quando si preme il pedale della frizione), il che azzera praticamente i consumi di una vettura già altamente “ecologica” e amica dell’ambiente. La combinazione del BoosterJet e dell’ISG, infatti, permette alla Swift Sport Hybrid di ridurre del 16% i consumi del carburante e del 15% le emissioni di CO2 durante il ciclo di utilizzo NEDC. La batteria che permette il funzionamento del motore elettrico, inoltre, è agli ioni di litio da 48V, è posizionata sotto il sedile del passeggero anteriore e riesce a ricaricarsi autonomamente senza alcun intervento esterno.

La piattaforma utilizzata per questa piccola sportiva, inoltre, è tra le più interessanti in assoluto nel suo settore di appartenenza, al punto da essere impiegata come base per la versione da corsa R1 protagonista nell’ACI Rally Italia Talent 2020 promosso proprio dalla Casa di Hamamatsu per tutti coloro che vogliono diventare piloti di rally. Con un peso totale di 1.020 kg, la Swift Sport Hybrid propone un telaio con maggiore rigidità torsionale che la rende molto reattiva e divertente da guidare e che si combina in maniera ottimale con la migliore risposta in accelerazione del motore.

Molto importanti anche le modifiche apportate alle sospensioni, ora caratterizzate da una barra stabilizzatrice di sezione maggiore rispetto alla Swift “tradizionale” e con supporti ruota rivisti al fine di ridurre la campanatura delle gomme in curva. Per quanto riguarda la tecnologia a bordo, la Sport Hybrid si caratterizza per i sistemi di aiuto alla guida ADAS di livello 2, tra i quali vale la pena menzionare l’attento-frena, l’occhio-al-limite, il guarda-spalle, il vai-pure, il guida-dritto (che interviene sullo sterzo mantenendo la vettura al centro della corsia) e il resta-sveglio (che invece avvisa ogni qualvolta il guidatore sia disattento o stia manifestando sintomi di sonnolenza).

Nella dotazione di serie, infine, non mancano anche il cruise control adattativo, i sensori di parcheggio posteriori, i sedili sportivi riscaldabili, la pedaliera sportiva, la retrocamera, i fari full LED con commutazione automatica degli abbaglianti, il sistema di avviamento senza chiave keyless, il sensore per la pioggia, il climatizzatore automatico e il sistema infotainment con schermo touchscreen da 7 pollici, comprensivo di navigatore con mappe 3D, radio DAB+, Bluetooth e connettività MirrorLink.