Svolta in Norvegia: dal 2022 stop alle vendite di auto termiche

Il paese scandinavo accelera verso una mobilità sempre più sostenibile anche se il mercato dell'usato salva le vendite di vetture diesel e benzina

A che punto siamo nel processo di elettrificazione in campo di mobilità? Difficile dirlo, perché se l’offerta del mercato è sempre più ampia, ciascun paese fa corsa a sé. Chi prova a fare un deciso scatto in avanti è la Norvegia. Ecco come.

La Norvegia corre verso un futuro sempre più green

Il governo norvegese ha dimostrato, in questo anni, di avere un’attenzione particolare verso la mobilità sostenibile e già diverso tempo ha fissato nel 2025 il limite per lo stop totale alla vendita di auto nuove a benzina e diesel. Questo obiettivo, potrebbe essere raggiunto, però, molto prima. I dati diffusi, infatti, mostrano un vero e proprio crollo della vendita di auto nuove con propulsori termici, meno del 10% nei primi otto mesi del 2021, con un calo del 21% rispetto all’anno precedente. Numeri decisame in contrato con quelli delle vetture elettriche che, al contrario, hanno fatto segnare una vera e propria impennata. Ecco perché il 2022 potrebbe essere l’anno buono, per il passaggio scandinavo, per il blocco totale della vendita di auto nuove tradizionali. “Le nuove vendite di auto a benzina e diesel stanno scomparendo in Norvegia – ha detto il rappresentante del governo norvegese, Thor Egil Braadland -. Se la tendenza continua, le vendite termineranno durante la prima metà del 2022. È molto prima di quanto anche i più ottimisti appassionati di auto elettriche pensassero possibile. Sarà ancora possibile avere un’auto a benzina o diesel, specialmente attraverso il mercato dell’usato“.

Erik Andresen, Ceo della National Association of Car Importers sempre sulla rivista Motor, non è dello stesso avviso e secondo la sua opinione la vita delle vetture termiche non sarà così breve: “Non credo che le vendite di auto a benzina e diesel vadano completamente a zero. Prima verranno sostituite le piccole auto a benzina, ma per le vetture di grande cilindrata servirà più tempo“. Insomma, il passaggio dai motori termici a quelli elettrici non sarà drastico ma potrebbe comunque essere veloce e un dato, in questo senso, è emblematico: tra i 50 veicoli più venduti in Norvegia da gennaio ad agosto 2021, 30 sono completamente elettrici, 14 sono ibridi plug-in, tre sono ibridi e tre sono diesel, con la Tesla Model 3 che domina le classifiche di vendita con oltre 7.000 unità, mentre la Volkswagen Tiguan occupa il 38esimo posto.