Taraschi Berardo: la supercar ibrida da 800.000 euro

Il team 1-Off ha voluto omaggiare le auto sportive del grande Berardo Teraschi, realizzando una supercar dalla tecnologia ibrida che riprende forme e concetti delle vetture del passato

In pochi se lo ricordano, ma ora vi rinfreschiamo brevemente la memoria: siamo a metà del XX secolo e l’imprenditore Berardo Taraschi decide di creare una propria officina, con la quale dar vita a diverse vetture sportive volte a partecipare ai Campionati cadetti della massima serie automobilistica. Mentre dalla Taraschi, così si chiama la factory di cui stiamo parlando, venivano appunto sfornate diverse auto della categoria Sport assieme alle Formula 2 e alle Formula Junior, Berardo riesce ad esordire in Formula 1, partecipando a diversi Gran Premi con una monoposto su base Ferrari.

La sua avventura non ha avuto i risultati sperati, ma questo non lo ha fermato dal continuare la propria attività di imprenditore: nel giro di pochi anni, tuttavia, alle sue vetture vennero preferite quelle di altre aziende concorrenti, il che lo costrinse in poco tempo a chiudere i battenti. Una storia che, fortunatamente, ha la possibilità di vivere oggi una “seconda giovinezza”, grazie all’impegno dell’azienda modenese 1-Off in collaborazione con Tazio Taraschi, figlio di Berardo.

Il progetto messo in piedi dalla 1-Off è una supercar equipaggiata con un motore ibrido che vuole essere l’omaggio alla Taraschi GIAUR Champion 750: si chiama proprio come il suo fondatore, Taraschi Berardo, e ha le forme di una coupé 2+2, con carrozzeria in alluminio realizzata a mano dagli esperti della Quality Cars di Padova. Le linee sono arrotondate e prive di tutte quelle appendici aerodinamiche che di solito la fanno da padrone sulle auto sportive di oggi, segno che la Berardo ha un forte legame con quelle che sono le radici della sua azienda originaria.

Ogni dettaglio di questa vettura è realizzato con una meticolosità artigianale di primo livello, sia all’esterno che nell’abitacolo: qui la plancia è completamente rivestita in legno di mogano, mentre i sedili sono in pelle primo fiore, per un sapore vintage che richiama le auto “di una volta”. Rispetto a queste, però, la Berardo propone una dotazione tecnologica davvero completa, contraddistinta dal cruscotto digital cockpit e da un sistema infotainment con schermo centrale touchscreen.

E il motore? La Taraschi Berardo si basa sulla piattaforma della BMW i8, dalla quale ha ereditato sia il telaio monoscocca in carbonio che la powertrain: siamo di fronte a un’unità turbo-benzina da 1.5 Litri che funziona in sinergia con un motore elettrico installato sull’asse anteriore, associato a un pacco batterie da 11,6 kWh e opportunamente modificato nel sistema di scarico e nell’elettronica di gestione del veicolo. Quanto a prestazioni, la Berardo certamente non delude: la potenza massima è di 420 cavalli, tenuti a bada dalla trazione integrale (sempre proveniente dalla i8) e, a richiesta, ulteriormente potenziabili fino a quota 520, la quale richiede però un intervento aggiuntivo all’impianto frenante, che di base offre dischi autoventilati da 380 mm della Brembo. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, la Taraschi Berardo sarà prodotta su ordinazione in serie limitata e personalizzata a seconda delle esigenze del singolo cliente, con un listino di partenza da 800mila Euro.