Targhe auto personalizzate, nel Vermont arrivano quelle con le Emoji

Una proposta di legge nel Vermont permette l'impiego di Emoji per personalizzare la propria targa auto come nel Queensland, in Australia

Il tema delle targhe auto personalizzate ha sempre avuto una certa attenzione, d’altronde internet ci ha insegnato che non c’è fine al peggio alla creatività delle persone. Negli USA ad esempio ognuno dei 50 stati ha la propria targa, che può essere semplice o personalizzata con le principali caratteristiche della zona. Il Nevada ha cactus e deserto, la California spiagge e palme e il Vermont… ecco, lo stato del Vermont ha gli Emoji.

Questa a grandi linee è stata la proposta di legge della deputata democratica Rebacca White per uno dei territori più piccoli e meno abitati della nazione (solo 625 mila cittadini censiti nel 2010) grazie alla quale, oltre alla possibilità di modificare la propria targa in maniera “classica”, si potranno aggiungere sei diverse Emoji.

Ancora non è chiaro quali siano i sei simboli previsti dalla proposta, ma una cosa è certa: millenni di evoluzione culturale dall’età dei geroglifici sono stati messi in discussione ancora una volta… per una faccina che piange dal ridere sulla targa!