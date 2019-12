Tasse 2020: in arrivo cinque nuove imposte, anche sulle auto aziendali

Plastic tax, sugar tax e web tax, ma anche un'imposta sui fumatori e un'altra sulle auto aziendali: ecco tutte le novità della manovra economica 2020

Il 2019 sta ormai per volgere al termine ed è già tempo di 2020… anche per quanto riguarda le novità che porterà in dote la manovra economica recentemente approvata in Parlamento. Il prossimo anno, infatti, sono in arrivo cinque nuove tasse che andranno a colpire l’utilizzo della plastica monouso, il consumo di bevande zuccherine e quello di sigarette: delle imposte a cui si aggiungeranno quelle sui giochi d’azzardo e sulle auto aziendali. E’ prevista, inoltre, anche una speciale lotteria che premierà tutti coloro che pagano con bancomat e carte.

MICROTASSE

Iniziamo con le cosiddette “microtasse”, che sono state oggetto di forte dibattito in Parlamento tra grillini e renziani, quindi rispettivamente tra coloro che le ritengono “sacrosante” e quelli che, al contrario, le avrebbero volute eliminare. Alla fine è stata trovata una mediazione, secondo cui queste imposte saranno introdotte a 2020 inoltrato: la Plastic Tax entrerà in vigore a luglio e prevederà 45 centesimi per ogni chilogrammo di plastica prodotta (monouso, tra cui rientra anche il tetrapak), mentre la Sugar Tax è slittata ad ottobre e peserà 10 centesimi al litro di ogni bevanda contenente zucchero.

Ma non è tutto, perchè nel 2020 arriveranno anche le tasse sui fumatori e su chi scommette nel gioco d’azzardo: la prima si applicherà a cartine e filtri e sarà di 0,0036 Euro per ciascun pezzo contenuto nella confezione destinata alla vendita. Di conseguenza, un pacchetto di 50 cartine costerà 18 centesimi in più. La seconda, invece, scatterà già il 15 gennaio e definirà un prelievo del 20% sulle vincite alle slot machine oltre i 200 Euro: per quanto riguarda i “gratta e vinci”, invece, l’entrata in vigore è prevista per marzo e sulle vincite superiori ai 500 Euro ci sarà, allo stesso modo, un prelievo del 20%.

AUTO AZIENDALI, WEB TAX E BONUS BEFANA

Per quanto riguarda le auto aziendali, le strette economiche che hanno accesso recentemente forti dibattiti in Parlamento si sono appianate con una rimodulazione, secondo cui il “fringe benefit”, vale a dire il “peso” in busta paga di questi veicoli, scenderà al 25% per tutte le auto, motocicli e ciclomotori con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km. Sarà invece del 30% su quelle superiori a questo limite e inferiori ai 160 g/km, del 40% (nel 2020) e del 50% (nel 2021) per quelle superiori a questo nuovo tetto, mentre per i mezzi con emissioni superiori ai 190 g/km il valore arriverà al 60%. Queste disposizioni, tuttavia, saranno applicate solamente ai nuovi contratti con decorrenza da luglio 2020.

La manovra economica 2020, inoltre, introdurrà una speciale Web Tax per tutti i colossi della rete: si tratta di un prelievo del 3% nelle tasche delle società di servizi digitali che abbiano degli introiti superiori ai 750 milioni di Euro e dei ricavi non inferiori ai 5,5 milioni. Fortunatamente, il governo ha deciso non solo di prelevare dai conti degli italiani, ma anche di premiare tutti coloro che pagheranno con carte e bancomat: si chiama Bonus Befana e consisterà in una lotteria, con partenza a luglio 2020, che prevederà delle estrazioni mensili di 10mila, 30mila e 50mila Euro, a fronte delle spese fatte l’anno precedente.