Tata Curvv: il SUV prototipo elettrico arriva entro il 2024

Il marchio indiano Tata Motors ha presentato un concept di SUV Coupé a zero emissioni che si distingue per il design ricercato: debutterà in India nei prossimi due anni

Un altro SUV elettrico, che però non è stato presentato dai classici marchi europei: stavolta si tratta della Tata Motors, brand indiano che sta cominciando la sua trasformazione tecnologica verso il mondo delle zero emissioni attraverso un Concept decisamente innovativo… soprattutto sotto il punto di vista dell’estetica. Si chiama Curvv e, con il suo design denominato “Digital” dalle linee pulite e dinamiche vuole diventare un punto di riferimento per il settore dei ruote alte con carrozzeria Coupé, tra i quali figurano per esempio la Renault Arkana oppure la BMW X6.

Scorrendo le foto presenti in gallery, possiamo notare che la Tata Curvv si distingue per un frontale massiccio dove spiccano i gruppi ottici Full LED di forma triangolare e le possenti protezioni sotto-scocca, per gli enormi cerchi aerodinamici dal taglio assolutamente unico nel proprio genere e per un retrotreno con lunotto spiovente, il quale integra una vera e propria striscia di LED che funge da terza luce di stop posteriore.

Passando nell’abitacolo, la parola chiave adottata dai tecnici Tata Motors per la Curvv Concept è “minimalismo”: la plancia è pulitissima e mette in mostra nella parte alta solamente i due schermi relativi al Digital Cockpit e all’infotainment, mentre nella parte bassa trovano posto tutti i tasti specifici a sfioramento per la regolazione delle impostazioni del climatizzatore e delle funzioni di riscaldamento e ventilazione dei sedili.

Tra le altre particolarità spiccano le telecamere digitali al posto degli specchietti retrovisori laterali e il tettuccio panoramico, che rende ancora più solare l’intero abitacolo in tinta azzurra. A livello meccanico, invece, la Tata Curvv si baserà sulla piattaforma Tata Generation EV di seconda generazione, capace di accogliere sia motorizzazioni endotermiche che, ovviamente, powertrain di tipo full-electric con autonomia prevista di 400-500 km. Il lancio sul mercato? Solo su quello indiano ed entro il 2024.