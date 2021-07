Teorema, la concept car di Pininfarina sviluppata interamente utilizzando la realtà virtuale

Teorema è una concept car 100% elettrica a guida autonoma con interni futuristici e modulari. "Questo progetto è uno strumento di innovazione per tracciare la direzione nell'industria automobilistica e introdurre nuove visioni in termini di usabilità e tecnologia", ha detto Kevin Rice, Chief Creative Officer di Pininfarina

Pininfarina fa rima con innovazione. Nel corso degli anni sono stati tanti i progetti nati guardando al presente, ma soprattutto al futuro e Teorema, un’audace virtual concept car, sviluppata interamente utilizzando la realtà virtuale, è solo l’ultimo capitolo scritto in questa emozionante storia fatta di idee applicate al mondo dei motori.

Teorema: l’auto del futuro pensata da Pininfarina

Teorema è, per ora, una virtual concept car completamente elettrica e autonoma, con la caratteristica unica di essere stata progettata dall’interno verso l’esterno. I team di design di Cambiano e di Shanghai, infatti, sono partiti dall’esperienza che si vive a bordo prima di sviluppare gli esterni dell’auto, utilizzando una piattaforma elettrica in grado di garantire lo sviluppo di spazi ampi e confortevoli. Nel corso del progetto, il Pininfarina Virtual Lab, che è parte integrante del processo di design di Pininfarina, ha utilizzato l’Augmented Reality, la Virtual Reality e anche la nuova tecnologia della Mixed Reality per esplorare rapidamente forme, esperienze e scenari diversi.

Con 1400 mm di altezza e 5400 mm di lunghezza, Teorema è stata concepita sia per consentire ai passeggeri di condividere le esperienze durante il viaggio, sia per regalare momenti di privacy quando lo si desidera. Come entrando in un salotto, l’ingresso in Teorema avviene semplicemente camminando al suo interno poiché la parte posteriore si apre e il tetto si muove verso l’alto e in avanti, lasciando spazio ad un pavimento responsivo che si illumina guidando i passeggeri ai loro posti. La vettura fornisce uno spazio interno versatile, che può essere utilizzato in molti modi diversi, garantendo una capacità di movimento mai vista prima.

I passeggeri sono posizionati a formare un pentagono che lascia spazio ad una cabina stretta nella parte anteriore ed una carrozzeria ampia sulla parte posteriore del veicolo. Lo spazio centrale è modulare e si mostra simile ad un ambiente domestico, consentendo lo svolgimento di azioni, momenti ed esperienze diverse, mentre il retro, più privato, offre ai passeggeri la possibilità di isolarsi, riposare o dormire. Non essendoci un ingresso laterale, la fiancata della vettura può essere utilizzata come schienale quando i passeggeri lo desiderano, rendendo inoltre la vettura più rigida e leggera.

Grazie all’esperienza unica di Pininfarina, resa possibile dalla propria galleria del vento, Teorema ha un concetto aerodinamico innovativo: vista dall’alto, si sviluppa attraverso tre sezioni separate. Tra lo spazio abitativo centrale e la superficie esterna di ciascun lato dell’auto, i canali d’aria aperti consentono all’aria di fluire attraverso tutto il veicolo. Le sezioni del condotto diminuiscono gradualmente la loro area e questa forma genera un’accelerazione del flusso d’aria che le attraversa. I getti ad alta velocità che escono nella parte posteriore riducono la dimensione della scia migliorando le prestazioni aerodinamiche, contribuendo a ridurre la resistenza e migliorando l’efficienza dell’auto. Teorema è un veicolo a guida completamente autonoma ma può facilmente passare a diverse modalità di guida in base alle preferenze dei passeggeri e alle diverse situazioni: in Autonomy Mode, il veicolo è completamente autonomo e dunque non ha bisogno di pilota. Con la funzione Drive Mode tutto ciò che accade durante il viaggio viene condiviso tra i passeggeri. Le diverse aree interne si colorano nella stessa tonalità, instaurando una connessione inconscia che unisce tutti i passeggeri in un’esperienza di viaggio condivisa. In Rest Mode, gli interni si trasformano in uno spazio sociale in cui le persone possono muoversi. Le sedute intelligenti cambiano automaticamente posizione, consentendo ai passeggeri di instaurare una maggiore interazione o di trovare degli spazi per rilassarsi. La virtual concept car di Pininfarina vanta diverse tecnologie, integrate tra loro grazie alla collaborazione di selezionati partner di livello mondiale, che hanno lavorato insieme per offrire la più incredibile esperienza di viaggio. Una di queste è WayRay che fornisce Immagini virtuali nitide e vivide, con una profondità di colore senza precedenti che compaiono dietro al parabrezza e ai vetri laterali dell’auto per integrarsi al mondo reale e consentire ai passeggeri di venire aggiornati su informazioni rilevanti su traffico, luoghi di interesse e curiosità.

Kevin Rice, Chief Creative Officer di Pininfarina, ha commentato così il progetto: “Pininfarina guarda da sempre al futuro, utilizzando le concept car come strumento di innovazione per tracciare la direzione nell’industria automobilistica e introdurre nuove visioni in termini di usabilità e tecnologia. In particolare, Teorema vuole restituire alle persone i piaceri dell’auto, di guida e di viaggio, senza le frustrazioni legate all’aumento del traffico e ad altri inconvenienti, ma integrando l’intelligenza artificiale, il 5G e le più recenti tecnologie per condurre i passeggeri verso nuove incredibili esperienze di viaggio“.