Terradyne Gurkha: il mezzo corazzato con V8 6.7 litri va all’asta

Terradyne Gurkha si basa sul Ford Super Duty F-450 ed è spinto da un motore V8 6.7 litri capace di erogare una potenza massima di 335 CV. Il veicolo è blindato con armatura di livello B4, una protezione che è in grado di fermare proiettili di pistola o di un fucile da caccia sparati da distanza ravvicinata

Quale mezzo sognate di mettervi in garage? Molti di voi risponderanno una vettura sportiva, qualcuno un’auto d’epoca, ma tra i nostri lettori ci sono anche appassionati di veicoli militari e questi sorrideranno all’idea di poter acquistare un Terradyne Gurkha.

Terradyne Gurkha: le caratteristiche

Il clima natalizio fa pensare a ben altro tipo di acquisti, ma lo staff di Collecting Cars deve avere un discreto senso dell’umorismo se ha deciso di mettere all’asta, proprio in questo particolare periodo dell’anno, un Terradyne Gurkha. La stranezza è presto detta: l’auto è un “veicolo di pattuglia corazzato leggero”. Il mezzo si basa sul Ford Super Duty F-450, ma come potete vedere di originale è rimasto poco. La propulsione è affidata a un motore V8 6.7 litri capace di erogare una potenza massima di 335 CV. Per ottimizzare le sue prestazioni in off-road, il veicolo monta ammortizzatori Fox e un differenziale anteriore bloccabile.

Il Terradyne Gurkha è blindato con armatura di livello B4, una protezione che è in grado di fermare proiettili di pistola o di un fucile da caccia sparati da distanza ravvicinata è può ospitare fino a sei persone all’interno dell’abitacolo. Progettato inizialmente come veicolo militare per le forze dell’ordine, il modello in vendita è stato convertito a mezzo civile per fornire servizi di sicurezza privata. Prodotto dal piccolo costruttore canadese nel 2017, l’enorme SUV ha percorso in questi anni solamente 25mila km. Per acquistarlo, invece, servono più di 150mila dollari.