Tesla Center ora anche a Bologna e Roma

In barba alla crisi che sta vivendo il settore dell’auto, Tesla prosegue incontrastata la sua opera di espansione aprendo due nuovi Tesla Center a Bologna e Roma all’interno dei quali il cliente che sceglierà questo tipo di veicoli rivelerà un servizio a 360 gradi, dall’acquisto al post vendita.

Tesla apre due centri a Bologna e Roma

I Tesla Center di Bologna e Roma vanno ad aggiungersi a quelli già presenti a Brescia (store temporaneo), Milano e Padova. Nella Capitale il punto vendita (già attivo) è situato in via Serracapriola 4, mentre a Bologna in via Giovanni Elkan 3, con taglio del nastro i primi di agosto. I Tesla Center saranno un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del brand di Elon Musk che, in un unico luogo, potranno vedere e testare le vetture, comprarla e ricevere l’assistenza tecnica necessaria nel post vendita.

Anche se Tesla assicura che raramente sarà necessario recarsi fisicamente in officina visto che secondo la casa il 90% dei problemi potrà essere diagnosticato da remoto, e nella maggior parte dei casi potrà essere risolto tramite una telefonata o con l’installazione di una patch software. Nei nuovi punti vendita saranno esposti tutti i modelli che compongono la gamma attuale della Casa americana: la Model S, la Model 3 e il Suv Model X.