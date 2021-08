Tesla Bot, il robot umanoide di Elon Musk

Tesla Bot è un rotor umanoide alto alto 175 centimetri e dal peso di 56 chili, in grado di trasportare carichi da 20 chili e sollevare pesi fino a 68 chili. Camminerà con una velocità massima di 8 km/h. "Bot sarà buono e permetterà di eliminare compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi", ha detto Elon Musk

Non ci sono solo le vetture nel futuro di Testa. L’azienda, infatti, ha annunciato la nascita di un progetto davvero ambizioso: la creazione di un robot umanoide, denominato Tesla Bot che servirà per affiancare le persone nelle menzioni più pericolose.

Tesla Bot: I robot umanoidi del futuro (prossimo)

Questo nuovo progetto firmato Testa, è stato presentato direttamente dal suo fondatore, Elon Musk. Tesla Bot, questo il suo nome, è un robot umanoide che punta ad essere uno strumento per aiutare le persone in carne e ossa a svolgere una numerosa serie di mansioni. Bot, disponibile in colore bianco e nero, alto 175 centimetri e dal peso di 56 chili, potrà trasportare carichi di 20 chili e sollevare pesi fino a 68 chili. Ovviamente si muoverà liberamente nello spazio (per farlo saranno necessari 40 motori) grazie a una serie di telecamere – montate nella testa e nel busto – e sensori e la sua velocità massima sarà di circa otto chilometri all’ora, riconoscendo eventuali ostacoli.

Sul palco dell’AI Day, l’evento organizzato da Tesla e dedicato all’intelligenza artificiale, Musk ha voluto sgomberare il campo da facili polemiche, sottolineando come questi robot umanoidi sono stati pensati per non essere pericolosi per gli umani, avendo una forza e una velocità inferiore. La comunicazione tra robot e umani sarà resa più empatia grazie al volto del robot che è uno schermo su cui apparirà un viso stilizzato con tanto di espressioni affiancate a delle informazioni scritte.

“Penso che essenzialmente in futuro il lavoro fisico sarà una scelta, se vuoi farlo puoi – ha detto Elon Musk -. Bot sarà buono, vivrà in un mondo fatto per gli umani, eliminando compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi. Deve essere in grado di eseguire comandi nel modo più naturale possibile. Anche di fare la spesa“. Bot potrebbe fare il suo debutto già il prossimo inverno.