Tesla Club Italy Revolution il 19 ottobre 2019 a FICO Eataly World di Bologna

Il 19 ottobre 2019 si tiene Tesla Club Italy Revolution, giunto ormai alla 4° edizione. L'evento approfondisce i temi della mobilità elettrica, discussa da esperti in materia e da possessori di auto Tesla. A fare da moderatore, la giornalista di TG2 Motori Maria Leitner

Ritorna Tesla Club Italy Revolution, l’interessante e apprezzata conferenza nazionale, giunta alla 4° edizione e dedicata alla rivoluzione elettrica di Tesla. L’evento approfondisce la mobilità elettrica, fenomeno in rapida e continua espansione, e con essa l’evoluzione di settori come quello automobilistico ed energetico. Ben più di un semplice raduno di appassionati ed amanti delle supercar green di Elon Musk: la giornata organizzata da Tesla Club Italy, il 1° Club Tesla italiano e tra i primissimi al mondo, dà modo di ampliare la propria visuale su diversi temi.

Quest’anno l’evento si svolgerà sabato 19 ottobre in una location d’eccezione: FICO Eataly World a Bologna, il parco del cibo più grande del mondo. Collocato in una posizione facilmente raggiungibile da tutta Italia, già fortemente orientato alla mobilità elettrica e sostenibile – nel parco sono presenti molte colonnine Enel e si può circolare in bicicletta – e molto vicino alle principali arterie autostradali del centro-nord Italia, FICO Eataly racconta la meraviglia dell’agroalimentare italiano dal campo fino alla forchetta.

Mobilità elettrica, inquinamento, qualità dell’aria, scandali delle case automobilistiche, costi della mobilità tradizionale, ma anche e-racing, guida autonoma, intelligenza artificiale, sistemi di ricarica e ancora digitalizzazione, infrastrutture smart, efficienza energetica, rinnovabili e sistemi di accumulo. Questi i principali temi (ma ce ne saranno altri…) che verranno trattati durante il quarto Tesla Club Italy Revolution. Il programma della conferenza vede la partecipazione di speaker esperti e professionisti che porteranno al pubblico contenuti formativi, completi e di qualità. Nello specifico, a fare da moderatore alla conferenza nazionale del Tesla Club Italy Revolution ci sarà Maria Leitner, volto storico del TG2 Motori tra i giornalisti più preparati in campo automotive.

Hanno già confermato la propria presenza come Top Sponsor aziende come UCNET e Soave Energia, nonché come enti Patrocinatori “Elettricità Futura” di Confindustria, ACI – Automobile Club d’Italia, l’ENEA – l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e la CEI-CIVES – Commissione Italiana Veicoli Elettrici. Con l’annuncio della nuova edizione arrivano anche le primissime conferme di partecipazione, come le testate media partner presenti anche alle scorse edizioni: noi di InfoMotori.com saremo in prima linea e con noi ci saranno BioEcoGeo, Electric Motor News, Massa Critica e la community Aboliamo il Motore a Scoppio.

Tesla Club Italy Revolution, anche per questa edizione, offre un numero di posti limitati per garantire una maggiore condivisione con il pubblico che parteciperà. Per ogni tipologia di biglietto sono disponibili 100 posti scontati del 50%. Per aggiudicarsi questa importante possibilità, si consiglia di iscriversi subito e di tenere monitorato il numero di biglietti rimanenti nella pagina dedicata sul sito www.teslarevolution.net. L’appuntamento è al Tesla Club Italy Revolution 2019, sabato 19 Ottobre 2019, presso FICO Eataly World di Bologna, il parco del cibo più grande del mondo.