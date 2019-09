Tesla: ecco il disegno di Eric Strebel per un carro armato elettrico

Il designer Eric Strebel tende la mano ad Elon Musk, AD di Tesla, per un'idea innovativa di un carro armato destinato all'esercito americano

Dopo il pickup, in arrivo l’anno prossimo, e il primo camion con motrice, al momento solamente in fase progettuale… anche un carro armato! L’idea, stavolta, non è arrivata dalla mente di Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, ma dal designer Eric Strebel, che ha immaginato un possibile blindato in versione elettrica firmato dall’imprenditore sudafricano. Si tratta di una concept art, che però nasconde delle innovazioni davvero interessanti…

ELETTRICO O IBRIDO?

Carta e penna alla mano, Strebel ha immaginato il primo tank Made by Tesla come un veicolo solido e ben piazzato, con pianale a tre assi e un telaio corazzato dal quale è possibile accedervi non solo dalla torretta, ma anche da un ingresso laterale. Ciò che rimane ancora un mistero, tuttavia, è il motore che dovrebbe spingere questo prodigio della tecnologia: un’unità completamente elettrica… oppure un propulsore ibrido? Con pacco batterie in grado di alimentare le ruote anteriori e un motore diesel per spingere quelle posteriori?

VERSO UNA NUOVA ERA?

In ogni caso, se questo carro armato fosse veramente portato in produzione creerebbe una rivoluzione senza precedenti nell’esercito americano: le truppe statunitensi, finora, hanno sempre rifiutato di convertire i loro mezzi alle propulsioni ibride (o elettriche), soprattutto per quei problemi di autonomia e ricarica che potrebbero determinare uno svantaggio considerevole sul campo di battaglia. D’altro canto, però, veicoli di questo tipo renderebbero più facili alcune operazioni delle Forze Armate USA: come quelle sotto copertura, dove la potenza e la silenziosità dei propulsori di tipo Hybrid sarebbero l’asso nella manica per una sicura vittoria. Chissà, sulla base dei disegni di Strebel… magari Musk aprirà in futuro una nuova era nel mondo militare?