Tesla: la nuova idea è un furgone alimentato da pannelli solari

Nei progetti del Ceo di Tesla, Elon Musk, le ampie superfici a disposizione sul furgone saranno sfruttate per installare celle fotovoltaiche per trasformare la luce solare in energia

Dici Tesla e pensi a un brand in continua espansione sotto l’aspetto commerciale, ma soprattuto dei prodotti offerti. Dalle vetture elettriche, che sono ormai una realtà, alla chimera (ogni giorno un po’ meno tale) dei viaggi nello spazio, l’azienda di Elon Musk offre tantissimi progetti. Restando nel campo della mobilità su ruota, oltre alle berline e ai SUV, in arrivo ci sono un truck e presto anche un furgone a energia solare.

Tesla: arriva il furgone a energia solare?

È lo stesso Elon Musk a parlare di questa nuova opzione. Il Ceo di Tesla, infatti, nel corso di un’intervista, ha dichiarato che si fa sempre più concreta l’idea di realizzare un’idea che da tempo matura in azienda, vale a dire creare un furgone alimentato da pannelli solari montati sul tetto. Tesla non è la prima casa automobilista a confrontarsi con questo tipo di soluzione. Le orientali Toyota e Hyundai hanno già esplorato questa via scontrandosi sempre col problema della durata della carica, ma nel frattempo la tecnologia ha fatto enormi passi in avanti e questi hanno spinto Musk a credere nel progetto.

“La nostra idea è quella di sfruttare l’ampia superficie piatta che compone il tetto del furgone riprendono di celle – ha detto il numero uno di Tesla -. Questa idea è geniale in ottica futura perché consentirebbe di viaggiare anche in un ipotetico futuro apocalittico senza benzina“. Un quadro decisamente tetro al quale, per ora, preferiamo non pensare. Restano all’attualità, il nuovo furgone di Testa potrebbe puntare ad avere un’autonomia di circa 50 chilometri e certamente un interessante pacchetto tecnologico, come da tradizione del marchio statunitense.