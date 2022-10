Tesla Optimus: Elon Musk presenta il primo prototipo di robot umanoide

Durante l'AI Day il patron di Tesla ha portato sul palco il primo prototipo funzionante del robot Optimus: diventerà "di serie" entro cinque anni

A un anno di distanza dall’annuncio ufficiale, Elon Musk ha colto l’occasione dell’evento Tesla AI Days per presentare il primo prototipo funzionante di Optimus, robot umanoide che in futuro avrà il compito di aiutare milioni di persone (per esempio gli operai nelle fabbriche durante l’assolvimento dei compiti più pesanti) per “creare un futuro di abbondanza, dove non c’è povertà e le persone possono avere qualunque cosa desiderino in termini di prodotti e servizi“.

Durante la presentazione il Tesla Bot si è limitato a camminare per pochi passi sul palco e a mostrare alcune funzionalità del suo braccio meccanico: l’azienda di Palo Alto ha preferito non esagerare per evitare problemi di funzionamento o danni alla sua creazione, che nella versione finale (prevista non prima di almeno altri cinque anni di sviluppo) peserà circa 73 kg e sarà equipaggiato non solo con una variante del software presente sulle autovetture Tesla (compreso l’Autopilot), ma anche con una batteria da 2,3 kWh sufficiente a farlo funzionare per un’intera giornata. Ecco qua sotto il video (a partire dal minuto 17:20) che mostra il suo primo, rudimentale, funzionamento.