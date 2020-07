Tesla scalza Coca Cola e Disney: è uno dei marchi di maggior valore al mondo

L'azienda di Elon Musk ha raggiunto una capitalizzazione a Wall Street pari a 207,2 miliardi di dollari, annientando anche l'egemonia nel mondo auto del Gruppo Toyota

Diciassette anni fa, nel luglio del 2003, nasceva la Tesla. Una piccola start-up ideata con un solo obiettivo: creare l’auto elettrica per tutti. Ci aveva provato la General Motors, ma fu un buco nell’acqua: quello che sembrava un sogno impossibile, invece, sta gradualmente diventando sempre più una concreta realtà, grazie all’ingegno e all’intraprendenza del suo fondatore, Elon Musk. In 17 anni l’imprenditore di origine sudafricana è passato dal vendere PayPal ad Ebay a ridefinire il concetto della mobilità su strada, per poi ampliare i propri orizzonti rivolgendo lo sguardo verso lo spazio grazie al progetto dell’altra sua azienda chiamata Space X.

Un uomo instancabile e mai soddisfatto, che oggi può vantarsi di un marchio Tesla capace di una capitalizzazione a Wall Street pari a 207,2 miliardi di dollari: una cifra con la quale ha superato mostri sacri come la Coca Cola, Disney e il Gruppo Toyota nel settore auto, “fermo” a soli 201,9 miliardi di dollari. In questo modo, Tesla è diventata la Casa automobilistica con il maggior valore al mondo.

E pensare che le azioni di questo marchio, nel 2010, valevano solamente 17 dollari, vale a dire circa 15 Euro. Oggi? Circa 1.120 dollari, ben oltre la soglia dei 1000 Euro. Uno sviluppo esponenziale per la factory di Palo Alto, che in ogni caso è ben distante dal volersi fermare a godere di quanto conquistato. Questo, con tutta probabilità, è solamente l’inizio: parola di Elon Musk.