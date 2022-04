Tesla Supercharger: superate le 50 stazioni in Italia

Nel primo trimestre del 2022 Tesla ha aperto sei nuove postazioni Supercharger a Bologna, Bergamo-Dalmine, Bardonecchia, Torino-Grugliasco, Perugia e Montenero di Bisaccia, tutte con stalli V3 che permettono di raggiungere una potenza di picco di 250 kW

Tesla ha raggiunto un importante traguardo: il brand produttore di auto elettriche, infatti, ha installato in Italia oltre 50 stazioni Supercharger e circa 500 punti di ricarica.

Tesla Supercharger: una rete (elettrica) sempre più fitta

In questo modo la rete Supercharger di Tesla risulta essere la più grande catena di ricarica rapida presente in tutto il mondo ed è stata spesso premiata per la sua affidabilità e semplicità di utilizzo, permettendo ai possessori di una Tesla di percorrere viaggi al 100% elettrici agevolmente e senza pensieri. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alle sei nuove aperture avvenute nel corso del primo trimestre del 2022: Bologna, Bergamo-Dalmine, Bardonecchia, Torino-Grugliasco, Perugia e Montenero di Bisaccia. Tutti questi nuovi siti sono stati collocati stalli V3 che permettono di raggiungere una potenza di picco di 250 kW che permetto, ad esempio, di ricaricare una Model 3 Long Range per avere fino a 120 km di autonomia in soli 5 minuti. Inoltre, Tesla ha anche ampliato la stazione già esistente di Affi, a cui sono stati aggiunti otto stalli. Tra i punti più importanti c’è quello della stazione di Bologna che vanta ben 16 stalli.

Per utilizzare un Supercharger, è sufficiente collegare il veicolo: la ricarica si avvierà automaticamente. Con l’app Tesla, puoi visualizzare la disponibilità, monitorare lo stato della ricarica o ricevere una notifica quando sei pronto per ripartire. I Supercharger possono aggiungere fino a 275 chilometri di autonomia in soli 15 minuti. Poiché la ricarica oltre l’80% è necessaria solo raramente, le soste sono generalmente brevi e comode.