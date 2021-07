Test Drive Unlimited: il nuovo Solar Crown sarà ambientato a Hong Kong

Il terzo capitolo della saga Test Drive Unlimited cambia ambientazione: nell'ultimo trailer mette in bella mostra supercar del calibro di Aston Martin, Porsche, BMW e Lamborghini!

Una delle serie videoludiche più interessanti negli ultimi anni è sicuramente quella dal nome “Test Drive“: nata nel lontano 1987 e passata nelle mani di innumerevoli software house, oggi è capitanata dallo sviluppatore KT Racing che ha deciso di proporre il terzo capitolo dello spin-off Unlimited, già ampiamente arrivato al successo con la prima iterazione del 2006 e la seconda del 2011.

Si tratta di un gioco di corse open-world, che nel nuovo episodio ribattezzato “Solar Crown” vedrà protagoniste una serie di gare e competizioni non più sull’isola di Oahu ma tra le trafficate strade di Hong Kong, divise da un conflitto tra fazioni rivali nel quale inizialmente il protagonista dovrà scegliere se schierarsi con il clan “Streets” o con quello chiamato “Sharps”.

Ci attendiamo sfide adrenaliniche e paesaggi mozzafiato, da assaporare al volante delle più intriganti supercar oggi in commercio: nell’ultimo trailer rilasciato dal publisher Nacon sono state avvistate nell’ordine un’Aston Martin DB11, una Range Rover, una Porsche Cayenne, una Mercedes AMG G63, una BMW i8 e una Lamborghini Huracan Performante, tutte in lotta per transitare per prime sotto la bandiera a scacchi. Volete rifarvi gli occhi con un po’ di sana azione a quattro ruote? Date un’occhiata al video qua sotto e sappiate che Test Drive Unlimited Solar Crown arriverà sugli scaffali il prossimo 22 settembre 2022 su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series S/X, Nintendo Switch e piattaforma Windows PC.