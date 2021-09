The Heat: il camper extra lusso di Will Smith

The Heat, così si chiama il camper di Will Smith, è stato prodotto da Anderson Mobile Estates. Ha 22 ruote e all'interno ha perfino una sala cinema che sfrutta al meglio gli spazi modulari. Quando non viene utilizzato dall'attore, può essere affittato a 8mila euro a settimana

Vi ricordate la prima puntata della serie TV “Il principe di Bel-Air” in cui Will Smith entrava nella villa degli zii a Los Angeles con un taxi giallo vintage? Beh, dal 1990 a oggi, l’attore americano di strada ne ha fatta e crescendo la sua popolarità è aumentata anche la dimensione dei mezzi con cui si sposta.

Sala cinema e 22 ruote: il camper di Will Smith è speciale

Will Smith, infatti, ha nel proprio parco auto un mezzo davvero speciale: un camper, ma non uno qualsiasi. The Heat, questo il suo nome, è una vera e propria villa su due ruote e ha delle caratteristiche davvero speciali. Per un ragazzo che fatto della TV prima e del cinema poi la sua vita, non poteva mancare, appunto, una vera e propria sala cinema con uno schermo a scomparsa da 100″ e uno spazio in grado di ospitare fino a 30 persone.

Lo spazio è la via chicca di questo camper prodotto da Anderson Mobile Estates, azienda americana specializzata in camper extra lusso. The Heat si sviluppa si sviluppa su due piani e la sua lunghezza ha reso necessario l’installazione di 22 ruote. Al piano inferiore si trovano la cucina, la sala da pranzo e una piccola area adibita a guardaroba.

Al piano inferiore è presente un bagno largo come l’intero camper, dotato di doccia, WC a secco separato e una porta porta di vetro che diventa opaca toccando un pulsante (il tutto dal valore di 21mila euro). The Heat non è stato solo uno sfizio di Smith, ma stando a quanto si apprende, la sua casa in occasione delle riprese di alcuni suoi celebri film come Men in Black, Alì e La Ricerca della Felicità. All’epoca dell’acquisto fu pagato poco più di due milioni di euro. Oggi, l’attore, lo occupa sempre meno, ma The Heat non ha voglia di andare in pensione e così si è deciso di noleggiarlo. Il prezzo? Circa 8mila euro a settimana, sufficienti per sentirsi una star di Hollywood.