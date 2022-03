The One: la super-villa con garage per supercar da 295 milioni di dollari

Concierge Auctions ha ancora in vendita una villa da quasi 10.000 metri quadrati completa di tutto... anche di un garage per 50 vetture sportive!

State cercando la vostra prossima nuova casa e avete tenuto da parte una certa disponibilità? Allora se ve la sentite vi proponiamo un affare che attualmente è proposto a metà (o quasi) del suo prezzo originale. Si chiama “The One” ed è una super-villa posizionata nel famosissimo quartiere los-angelino di Bel Air attualmente in vendita presso il sito Concierge Auctions.

Cos’ha di speciale? Oltre a una superficie abitabile di ben 9.755 metri quadrati distribuita su tre piani con nove camere da letto, una discoteca in grado di ospitare fino a 900 persone, sette piscine con annesse vasche idromassaggio e addirittura un centro benessere, questa mastodontica struttura mette a disposizione anche un immenso garage capace di contenere fino a 50 supercar.

Ma non è tutto: nella vendita di The One sono comprese nel prezzo numerose opere d’arte, un cinema con capienza di 50 persone, cucine dedicate e piste da bowling per i più svariati divertimenti, nonchè una sezione specifica separata che è stata costruita come alloggio per eventuali ospiti. Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una piccola città, nella quale godersi tutte le proprie passioni: se avete la disponibilità… perchè non portarsela a casa e vivere da veri Re?