The Real Race 2.0: al via la seconda stagione di Lamborghini Esports

La divisione Esports del marchio Lamborghini ha lanciato la seconda stagione di The Real Race, campionato virtuale che prenderà il via sul simulatore Assetto Corsa Competizione

Dopo una prima edizione che ha chiamato a raccolta oltre 2.500 piloti da 109 Paesi differenti e che ha incoronato vincitore il tedesco Nils Naujoks, il marchio Lamborghini ha rinnovato l’appuntamento con il proprio Campionato virtuale di simracing: si chiamerà di nuovo “The Real Race” e permetterà ai partecipanti di darsi battaglia sul simulatore Assetto Corsa Competizione e al volante della potentissima Huracán GT3 EVO, con l’obiettivo finale di diventare il primo pilota (virtuale) ufficiale della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Rispetto all’anno scorso, tuttavia, il nuovo Campionato “The Real Race” di Lamborghini assumerà un format diverso e più avvincente, con tre trofei separati rispettivamente in Europa, in America e in Asia. Oltre a gareggiare nei Gran Premi tradizionali, i piloti prenderanno parte a tre gare endurance utili a ottenere punti aggiuntivi per le classifiche continentali, che poi definiranno quella complessiva alla quale concorreranno anche i turni di qualificazioni settimanali.

Il trofeo Esports prenderà il via nel mese di giugno e terminerà a novembre e prevede infatti una prima fase di qualificazioni dal lunedì al venerdì: i migliori 40 piloti accederanno alle prove ufficiali del sabato, dove verranno selezionati i 20 top driver che gareggeranno infine la domenica per una doppia gara sullo stesso circuito. Con questa tabella di marcia, quindi, si andrà a definire la leaderboard definitiva, che poi sancirà il Campione della serie 2021 al quale verrà anche regalata l’opportunità di salire a bordo sulla Huracán GT3 EVO vera che oggi prende parte nelle GT World Challenge.

“Gli eSport sono un settore in cui vogliamo avere un ruolo importante – ha affermato Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer di Lamborghini – The Real Race è un evento di sei mesi che consente di vivere emozioni paragonabili a quelle di una vera gara e dove i giocatori si preparano ad affrontare alcuni dei migliori sim drivers al mondo. Siamo orgogliosi di organizzare questa competizione e di permettere al vincitore di vivere un’esperienza reale che gli consentirà di immergersi nel mondo Lamborghini e avere la possibilità di intraprendere una carriera negli eSport”.

Per iscriversi all’evento “The Real Race” vi basterà seguire le indicazioni presenti a questo indirizzo e avere a portata di mano un volante da corsa e il nuovo Assetto Corsa Competizione della Kunos Simulazioni. Il calendario degli appuntamenti settimanali, invece, è riportato nello schemino qua sotto: