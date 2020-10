The Reb Concours 2020: 60 opere d’arte a quattro ruote in esposizione a Roma

Il 6 e 7 ottobre il Circolo del Golf dell'Acquasanta a Roma porterà sotto i riflettori 60 capolavori dell'automobilismo, pronti ad essere giudicati da una serie di esperti esterni al mondo delle quattro ruote

Non serve essere un appassionato di automobilismo per giudicare la bellezza di una vettura: se una macchina è costruita bene, sa colpire il cuore anche di coloro che l’auto la usano come semplice mezzo di trasporto per andare, per esempio, al lavoro oppure a fare la spesa. Questo è il concetto che sta alla base del “The Reb Concours”, contest di eleganza per auto storiche che si terrà dal 6 al 7 ottobre presso il Circolo del Golf dell’Acquasanta a Roma e che porterà in scena 60 tra le più iconiche vetture che hanno fatto la storia del settore automotive.

Ecco alcuni modelli che potranno essere apprezzati nella nostra Capitale: Ferrari 275 GTB, Alfa Romeo Freccia d’Oro, Rolls Royce Phantom 1930, Jaguar SS100 e XK120, Mercedes Gullwing e Porsche Speedster. Queste bellezze saranno messe “in gara” l’una contro l’altra e saranno giudicate da una giuria proveniente dal settore delle istituzioni, della moda, dello spettacolo e dell’informazione: tra questi Paola Severino, Simonetta Matone, Anna Fendi, Gabriele Lavia, Nancy Brilli e il direttore dell’Ansa Luigi Contu, con l’ambasciatrice del Regno Unito in Italia Jill Morris nel ruolo di Presidente.

Da “non esperti” delle quattro ruote essi potranno esprimere le loro impressioni e i loro pareri su una vettura piuttosto che su un’altra, senza alcun condizionamento particolare che, invece, viene utilizzato alcune volte come metro di giudizio in altri concorsi di questo tipo. Il “The Reb Concours” avrà anche uno scopo “collaterale”, perchè il ricavato dei biglietti venduti ai visitatori, che potranno accedere al golf club romano con un costo di 10 Euro, servirà per alimentare una raccolta fondi per il Circolo San Pietro, istituzione di volontariato nata nel 1869 che gestisce le mense per poveri della Capitale. Il prezzo per biglietto, a conti fatti, sarà l’equivalente di due buoni pasto che verranno prontamente distribuiti a tutte le persone bisognose.