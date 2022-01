Thundertruck: il SUV elettrico a 4 o 6 ruote che sfida il carro-armato Tesla

Nel Thundertruck la terza fila di ruote può essere istallata solo se necessario. Una volta monta la potenza passerebbe da 800 a 940 CV e l'autonomia da 640 a 900 km

Talvolta basta un rendering per scatenare la fantasia degli appassionati di motori. Sicuramente, le immagini diffuse in rete relative al Thundertruck raccontano di un veicolo davvero unico, per le sue forme e per alcune caratteristiche tecniche davvero speciali.

Thundertruck: le caratteristiche

Lo staff di Wolfgang ha firmato i progetti di un mezzo più unico che raro. Il Thundertruck, infatti, non è solamente un SUV elettrico. È molto di più. La vettura, infatti, può essere equipaggiata con quattro o sei ruote, a scelta. La con configurazione base prevede due ruote davanti e due dietro (con trazione 4×4) ma la particolarità è che si può avere con una terza fila di ruote e trazione 6×6. Certo, l’utilità nell’off-road di questa scelta è tutta da verificare e non è un caso che, fino a ora, soluzioni come queste abbiamo avuto una scarsa presa sul mercato, ma per qualche (ricco) collezionista il Thundertruck potrebbe diventare un oggetto di culto da mettere in garage e sfoderare in qualche particolare situazione.

In realtà, la scelta delle sei ruote potrebbe avere anche un risvolto pratico. Nella sua configurazione “standard”, il SUV dovrebbe avere due motori elettrici in grado di erogare una potenza massima di sistema di 800 cavalli, una coppia massima di 1.088 Nm e capaci di far accelerare il mezzo da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Il pacco batterie da 180 kWh permettrebbe un’autonomia fino a 640 km. Nella configurazione “Range Extender” questi valori aumentano.

Un’altra batteria da 120 kWh, infatti, sarebbe incaricata di alimentare un motore aggiuntivo da 140 CV di potenza massima e 544 Nm di coppia massima, con la potenza complessiva che toccherebbe i 940 CV, mentre l’autonomia supererebbe i 900 km. Niente male per un veicolo il cui peso varia dalle 2,7 alle 3,4 tonnellate e la cui lunghezza da 5,25 a 6,25 metri. Nella mente dei progettisti c’è un concetto essenziale: il TT Range Extender deve essere un modulo indipendente, facile da installare e scollegare, per poter essere utilizzato solo quando necessario.