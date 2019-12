TOGG, il nuovo SUV elettrico prodotto in Turchia

Grazie a una joint venture di 5 aziende, il governo turco ha dato il via alla produzione della TOGG, primo SUV elettrico a cui seguiranno altri quattro modelli

Dopo due anni di lavori, finalmente il progetto automobilistico del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan è pronto a diventare realtà: grazie a una joint venture di 5 aziende elettro-meccaniche statali (Anadolu Group, BMC, Kiraca Holding, l’operatore telefonico Turkcell e Zorlu Holding) ha preso vita la TOGG, nuova azienda del mondo automotive che sembra avere tutte le carte in regola per dire la sua tra i più affermati marchi dell’universo a quattro ruote.

L’obiettivo? Lanciare cinque nuovi modelli elettrici nei prossimi dieci anni, tra i quali il primo è un SUV completamente ad emissioni zero che potete osservare nella gallery a corredo di quest’articolo. Il piano della neonata azienda turca, tuttavia, non si fermerà qui, perchè sono già in cantiere una station wagon, una berlina compatta, un SUV dalle dimensioni più contenute e addirittura un minivan.

Disegnato da Murat Günak (ex capo del design di Peugeot, Mercedes e Volkswagen), questo SUV potrà contare su un’autonomia compresa tra 300 e 500 chilometri con una singola ricarica, oltre a due motorizzazioni differenti tra cui una a trazione posteriore da 200 cavalli e un’altra a trazione integrale con doppio propulsore elettrico da 400 cavalli. Benchè non si conosca attualmente il nome di questa vettura, nella presentazione TOGG ha confermato la presenza dei sistemi di guida autonoma di livello 3 e di una tecnologia infotainment con aggiornamenti “over-the-air”.

Per quanto riguarda l’azienda in sè, Erdogan ha annunciato che lo stabilimento della TOGG occuperà una superficie di oltre 1 milione di metri quadrati e sarà ubicata nei pressi della città marittima di Gemlik. L’investimento iniziale è di tutto rispetto: 4.323 operai per 22 miliardi di lire turche, vale a dire 3,3 miliardi di Euro.