Tom Cruise ed Elon Musk pensano a un film girato nello spazio

Tom Cruise ed Elon Musk vorrebbero girare un film nello spazio per cercare di arginare le limitazioni dei protocolli per arginare il coronavirus. Nel progetto verrebbero coinvolti anche Space X (società dello stesso Musk) e NASA

Tra i tanti settori che stanno cercando di ripartire in questa fase 2 dell’emergenza coronavirus, c’è quello del cinema, ma è evidente che le regole imposte per evitare un’ulteriore diffusione del Covid-19 rende particolarmente difficile girare come si era abituati a fare fino a poche settimane fa. Così il noto attore Tom Cruise ed Elon Musk, fondatore di Tesla, hanno avuto un’idea particolare: insieme a Space X (società dello stesso Musk) e alla NASA, vorrebbero girare un film nello spazio.

Un nuovo set cinematografico in assenza di gravità

Girare un film nello spazio? L’idea sembra una grossa provocazione, ma in realtà è un progetto che Tom Cruise ed Elon Musk stanno seriamente pensando di portare avanti per cercare di aggirare le limitazioni imposte dalle regole per contenere la diffusione del coronavirus. Il tutto sembra più realizzabile per il fatto che sia l’attore che l’imprenditore non sono nuovi a imprese particolari. Cruise è noto per avere girato spesso scene d’azione estreme senza l’uso delle controfigure, come ad esempio la scalata del Burj Khalifa, il grattacielo di Dubai, durante le riprese di “Mission Impossible – Protocollo Fantasma”. Inoltre, pare che l’attore dovesse essere il protagonista di d un documentario in 3D nella Stazione Spaziale Internazionale con la regia di James Cameron.