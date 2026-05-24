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Tomasi Auto: la grande cittadella dell’usato multimarca

Tomasi Auto rappresenta da anni un modello di successo e un punto di riferimento assoluto a livello nazionale per il mercato delle vetture d’occasione. Con il suo monumentale hub di Guidizzolo (Mantova), l’azienda ha scardinato i tradizionali concetti di concessionaria, trasformando l’acquisto di auto usate, aziendali e KM 0 in un’esperienza aperta, moderna e ad altissimo valore aggiunto. Basando la propria forza su un inventario immenso e su una macchina logistica perfetta, Tomasi Auto offre una risposta immediata a chiunque cerchi un veicolo sicuro, conveniente e in pronta consegna. Con sedi sempre più numerose e performanti, tra cui quelle di Roma e Milano e altre in arrivo, Tomasi Auto punta a offrire i propri eccellenti servizi in tutto il Paese.

Punti di forza che hanno permesso a Tomasi Auto di entrare da protagonista nella Guida Top Dealers Italia, che di anno in anno seleziona tramite criteri assai rigorosi i concessionari più meritevoli d’Italia.

Il protocollo di ricondizionamento: come prende vita un’auto rigenerata

Il segreto della competitività di Tomasi Auto risiede in una filiera tecnica interna estremamente strutturata. Prima di essere esposta nel grande parco auto del Gruppo, ogni vettura deve superare un rigido iter di ispezione e ripristino globale gestito da team di meccanici, elettrauto e carrozzieri specializzati. Nessuna area del veicolo viene trascurata: dai test computerizzati sulle centraline ai collaudi sugli apparati di frenata e trasmissione. La trasparenza contrattuale è il fulcro dell’intera operazione, garantita dalla certificazione scritta del chilometraggio storico. L’intero processo si conclude con un trattamento intensivo di igienizzazione molecolare e detailing dell’abitacolo, per restituire una vettura fresca, pulita e impeccabile sotto ogni punto di vista.

Libertà e protezione: formule di tutela ed esame dinamico del veicolo

Per Tomasi Auto la tranquillità di chi si mette al volante è un elemento imprescindibile. Ogni automobile inserita nel catalogo commerciale è protetta da un pacchetto di garanzia estesa fino a 24 o 36 mesi, con validità europea e soccorso stradale integrato, per azzerare l’ansia da imprevisto. La concessionaria incoraggia inoltre un approccio d’acquisto consapevole ed esperienziale: ogni cliente ha la possibilità di effettuare un test drive approfondito sul circuito stradale. Accompagnati da uno specialista del prodotto, è possibile analizzare la risposta del motore, l’insonorizzazione dell’abitacolo e il comportamento in curva della vettura, assicurandosi che corrisponda perfettamente alle proprie aspettative.

Flessibilità finanziaria: canali di credito flessibili e monetizzazione immediata della permuta

Superare gli ostacoli economici e burocratici è immediato grazie a formule di pagamento agili e modulari. Presso gli uffici di Tomasi Auto, il cliente può strutturare piani di finanziamento personalizzati o formule di leasing leggero, configurando l’importo dei canali mensili e la durata del piano in base alle proprie esigenze di spesa. Il passaggio alla nuova vettura è ulteriormente velocizzato dal servizio di stima e ritiro immediato del vecchio usato: gli analisti di Tomasi Auto formulano quotazioni competitive ancorate ai reali parametri di mercato, permettendo di utilizzare la permuta come acconto immediato e sbrigando internamente ogni pratica di passaggio di proprietà.

Il ventaglio delle soluzioni firmate Tomasi Auto

Per assicurarti una mobilità immediata e un’assistenza globale che prosegue nel tempo, Tomasi Auto ha concentrato i propri servizi in una formula chiara e trasparente:

  • Un inventario senza confini: Centinaia di alternative multimarca tra KM 0, auto aziendali e usate in pronta consegna pronte per il ritiro.
  • Screening tecnico totale: Ogni vettura ottiene il pass per l’esposizione solo dopo aver superato un severo protocollo di collaudo d’officina.
  • Trasparenza del passato: Garanzia scritta e legale sullo storico chilometrico per un acquisto sicuro e privo di incognite.
  • Coperture temporali estese: Programmi di garanzia commerciale personalizzabili fino a 24 o 36 mesi validi in tutta Europa.
  • Sanificazione profonda pre-consegna: Abitacolo purificato e igienizzato con trattamenti professionali per il massimo benessere a bordo.
  • Ingegneria finanziaria flessibile: Sviluppo condiviso di piani di ammortamento e finanziamento a tassi d’interesse agevolati.
  • Gestione fluida della permuta: Valutazione immediata e supervalutazione del tuo vecchio veicolo da scalare direttamente dal prezzo d’acquisto.
  • Collaudo su asfalto: Sessioni di prova su strada gratuite e assistite per verificare le doti dinamiche del mezzo scelto.
  • Service post-vendita integrato: Un reparto di assistenza tecnica permanente a tua disposizione per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
  • Consulente di mobilità personale: Uno specialista dedicato che ti supporta dalla scelta del modello fino al disbrigo di tutte le pratiche post-vendita.

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