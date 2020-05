Torq GP: la monoposto in canapa da 600 CV di Excellence Design

La Torq GP pensata e progetta dall'azienda tornese Excellence Design fa ampio utilizzo della canapa e monta un motore due tempi V6 in grado di erogare una potenza ammassiamo di quasi 600 cavalli che piò essere alimentato con distillato di canapa, idrogeno oppure E85

Si chiama Torq GP, la monoposto più green del pianeta, realizzata da ED – Excellence Design, utilizzando la canapa e spinta da un motore a idrogeno. Questa vettura sarà la protagonista di un campionato che prenderà il via nel 2022 e che potrebbe debuttare nell’iconico circuito di Monza?

Torq GP: le caratteristiche

La Torq GP pensata e progetta da ED – Excellence Design è davvero originale. La vettura dell’azienda torinese, infatti, fa ampio uso di un materiale a basso impatto come la canapa, pianta eclettica e che trova moltissime applicazioni, ma è anche spinta da un motore due tempi V6 in grado di erogare una potenza ammassiamo di quasi 600 cavalli che piò essere alimentato con distillato di canapa, idrogeno oppure E85, miscela composta all’85% da etanolo e per la parte rimanente spesso da benzina. La Torq scenderà presto in pista, come annunciato da Thomas Bleiner, responsabile innovazione di ED, ed ex pilota: “Con la Torq il nostro progetto punta a sfruttare le tecnologie innovative che sappiano riportare grandi emozioni nel mondo delle corse, oggi spesso noiose- Il campionato che vogliamo organizzare dal 2022 sarà un laboratorio e un’ottima vetrina per certe tecnologie, che secondo noi sono destinate ad arrivare alla produzione di serie. Noi proponiamo un motore concettualizzato per altri tipo di carburante, un due tempi che inquinerà pochissimo e dal grande potenziale. Il tutto in un’ottica di rispetto dell’ambiente. La base è quella di un due tempi, ma la testata è in ceramica e completamente priva di olio, quindi non emette inquinanti; pistoni e iniettori speciali per poter variare il tipo di carburante sono studiati ad hoc. Ecco il cuore del nostro progetto“.

Le auto che prenderanno parte alle competizioni verranno fornite con l’assistenza di cinque ingegneri tra esperti di aerodinamica e di tecnica. In ogni gara, la prima parte (pari a 130 chilometri) verrà corsa con la propulsione a idrogeno, mentre la seconda in base a una votazione online e live fatta dal pubblico.