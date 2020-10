Torsus Praetorian School Bus ha tutte le sembianze del mezzo d'assalto ma è in realtà un pulmino per andare a scuola. Grazie ai suoi 240 CV di potenza e ruote speciali è in grado di percorrere salite con pendenze fino a 33° e guadi profondi 70 cm

Si chiama Praetorian School Bus il pullman realizzato da Torsus per consentire ai bambini che abitano in zone particolarmente disagiate di poter compiere il tragitto casa-scuola in tutta sicurezza.

Torsus Praetorian School Bus: le caratteristiche

Torsus è un’azienda fondata nel 2016 con sede in Repubblica Ceca e centro produzione in Slovacchia. Opera e vende in tutto il mondo a clienti nei settori dell’industria pesante, dei servizi pubblici e dei servizi pubblici. Il Torsus Praetorian School Bus si basa su un autotelaio Man, ma sono state apportate una serie di modifiche che lo rendono idoneo per viaggiare nelle condizioni più differenti e difficili. Le più evidenti sono l’altezza da terra maggiorata rispetto alla versione standard (sembra quasi un veicolo militare) e la trazione 4×4. La prima versione era stata concepita per essere un mezzo destinato ai lavoratori, ma subito dopo ne è stata avallata anche la sua utilità per quegli studenti il cui tragitto casa-scuola e viceversa risulta essere particolarmente ostico. Il Praetorian monta un motore diesel da 6,9 litri (omologato secondo gli standard Euro 6), capace di erogare una potenza massima di 240 CV e una coppia massima di 925 Nm. Valori decisamente interessanti che gli consentono di andare su qualsiasi terreno, perfino salite con pendenze fino a 33° o guadi profondi 70 cm.

Una bella mano viene data anche dagli pneumatici speciali firmati Michelin. I sedili sono rivestiti con un polimero speciale e decorati come fossero delle lavagne scolastiche; i braccioli mobili sono optional. Questo school bus può portare fino 35 persone e il prezzo dovrebbe aggirarsi (condizione perché non è stato comunicato ufficialmente) sui 170.000 euro.