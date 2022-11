Toyota bZ Compact SUV: il concept che anticipa la nuova C-HR elettrica

In linea con il design della bZ4X, questo nuovo prototipo presentato al Salone di Los Angeles anticipa quello che sarà il futuro della C-HR

Come sarà la Toyota C-HR del futuro? Sicuramente ad alimentazione elettrica: secondo i piani della Casa giapponese che sta implementando la strategia “Beyond Zero”, il crossover si evolverà in tempi brevi in un nuovo modello che seguirà quanto è già stato inaugurato con la più imponente bZ4X e che negli scorsi giorni è stato anticipato da un concept presentato al Salone dell’Automobile di Los Angeles.

Il suo nome? Toyota bZ Compact SUV, un ruote alte che secondo il marchio giapponese dovrà essere “divertente da guidare e offrire prestazioni importanti utilizzando materiali sostenibili, per donare all’auto uno stile alla moda e una tecnologia all’avanguardia“. Come potete vedere dalle foto presenti in gallery, questo prototipo ha linee taglienti e affilate sia all’anteriore (dove spiccano i sottilissimi gruppi ottici a LED a forma di C rovesciata) che lungo le fiancate, mentre al posteriore la firma luminosa a tutta larghezza è il degno completamento di un tettuccio coupé in nero a contrasto provvisto anche di spoiler aerodinamico.

La vera rivoluzione portata dal bZ Compact SUV, tuttavia, è concentrata nell’abitacolo: oltre ai rivestimenti eco-sostenibili e riciclabili e un’impostazione tendente all’assoluto minimalismo, la dotazione prevede un volante a forma di cloche, il Digital Cockpit e lo schermo ripiegabile dell’infotainment centrale con assistente personale “Yui”, il quale è in grado di gestire le richieste degli occupanti semplicemente con il riconoscimento naturale della voce. Sarà veramente così la C-HR che guideremo nei prossimi anni?