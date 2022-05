Toyota Highlander: nuovi motori e più tecnologia per il MY2023

La Casa giapponese ha svelato le novità che caratterizzano il Model Year 2023 dell'Highlander, SUV di extra-lusso che si posiziona un gradino sopra il RAV4

Novità in arrivo per il SUV di casa Toyota più venduto sul mercato americano: leggendo il comunicato ufficiale pubblicato dal marchio giapponese le differenze con l’Highlander che avevamo provato l’anno scorso (qui il link al nostro test drive) sono notevoli e prendono in considerazione sia la gamma motori che la controparte tecnologica presente nell’abitacolo, ora più performante e al passo con i tempi.

Partiamo quindi ad analizzare cosa riserverà ai clienti statunitensi verso la fine di quest’anno, periodo previsto per la commercializzazione del nuovo Toyota Highlander MY2023: sugli allestimenti top di gamma (Limited e Premium) il quadro strumenti digitale con diagonale da 12,3” ora è interamente personalizzabile attraverso quattro modalità di visualizzazione (Casual, Smart, Tough e Sport) ed è affiancato da un inedito infotainment con schermo touch sempre da 12,3” – disponibile come optional nelle versioni XLE e XSE al posto del display standard da 8 pollici.

Quest’ultimo prende il nome di Toyota Audio Multimedia e propone diverse tecnologie ora più efficienti nel loro funzionamento: il navigatore, per esempio, utilizza i dati in-cloud, l’assistente vocale può essere richiamato con i comandi “Hey Toyota” e l’integrazione con lo smartphone avviene tramite i protocolli Apple CarPlay e Android Auto, all’interno dei quali è disponibile anche la musica in streaming attraverso Apple Music e Amazon Music.

Passando alle motorizzazioni, il nuovo Toyota Highlander 2023 ora attacca il listino americano con un nuovo propulsore turbo-benzina da 2.4 Litri a quattro cilindri, che sostituisce il precedente V6 aspirato da 3.5 Litri. Anche se la potenza a disposizione è diminuita (da 300 cavalli si è passati a 269), la coppia è invece molto più poderosa e raggiunge quota 418 Nm per un pacchetto che, complessivamente, è anche più eco-friendly grazie a una riduzione del 50% delle emissioni di gas nocivi.

Sempre presente, ovviamente, l’alternativa Full Hybrid da 248 cavalli, che alimenta una gamma divisa tra gli allestimenti “top” Limited e Platinum e quelli “intermedi” XLE e XSE con portellone posteriore elettrico, cerchi in lega da 20” in nero lucido e nuova combinazione di colori Cypress con rivestimenti interni in Harvest Beige e Glazed Caramel.