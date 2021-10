Toyota Mirai 2021 da record: 1360 km con un pieno di idrogeno

Il record è stato stabilito da Wayne Gerdes e il suo copilota Bob Winger. Il precedente primato (1003 km) era stato firmato sempre da una Toyota Mirai in Francia

Ha dell’incredibile il record stabilito dalla Toyota Mirai 2021: la vettura, sfruttando appena 5,65 kg di idrogeno, è riuscita a percorrere 1360 km entrando nel Guinness World Records per la distanza più lunga percorsa da un veicolo di questo tipo.

Toyota Mirai 2021, la vettura a idrogeno da record

Toyota Mirai è, in realtà, una vettura che fa rima con record. Il precedente primato in fatto di percorrenza apparteneva alla versione antecedente ed era pari a 1003 km. Ora la coppia composta da Wayne Gerdes, pilota esperto nelle prove su lunga distanza e il suo copilota Bob Winger, ha saputo fare ancora meglio con la versione 2021: 1360 km percorsi sotto il sole della California. La prova è durata complessivamente due giorni, ma la commissione del Guinness World Records ha avuto bisogno di un po’ di tempo per omologare il risultato.

Al termine della prova, la Mirai ha consumato 5,65 kg di idrogeno emettendo zero grammi di CO2 contro i 301 che sarebbero stati prodotti, secondo Toyota, daun veicolo a motore termico. “Siamo orgogliosi di essere leader di questa entusiasmante tecnologia, che è solo una delle serie in crescita di veicoli a emissioni zero nel nostro portafoglio“, ha dichiarato Bob Carter, vicepresidente esecutivo di Toyota Nord America. Chissà che questa nuova impresa non possa dare nuovo slancio al comparto delle vetture a idrogeno, che presentano molti vantaggio rispetto ad altre concorrenti nel settore della mobilità sostenibile, ma che, storicamente, hanno avuto scarso appeal sul mercato.