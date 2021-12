Toyota MR2: la sportiva giapponese a motore centrale ritorna per il 2025?

Secondo alcuni rumors la Casa giapponese sarebbe al lavoro sulla MR2 di quarta generazione, sviluppata con l'aiuto di Daihatsu e Subaru

In fatto di auto sportive la Supra non è l’unica ad aver alimentato i desideri degli appassionati del mondo Toyota: fino al 2007, infatti, in gamma era disponibile anche la MR2, compatta a motore centrale poi uscita di scena per lasciare spazio ad altre soluzioni più “vantaggiose” da un punto di vista commerciale. Una vettura che manca da troppo tempo nella line-up del marchio giapponese ma che potrebbe tornare nei prossimi anni: l’indiscrezione è stata riportata dal magazine Best Car Web, secondo cui il debutto sarebbe previsto entro il termine del 2025.

Questo rumor, tra l’altro, è sostenuto da alcune immagini rilasciate di recente che mostrano la GR Sports Concept, un prototipo di auto sportiva proprio a motore centrale che potrebbe diventare la candidata ideale per riportare in auge il nome della MR2. Bassa, affilata e compatta con carrozzeria “targa”: questo concept porta in scena una firma luminosa anteriore dalle forme innovative e ampie prese d’aria, che poi proseguono sulle fiancate con passaruota molto pronunciati e contrapposti a linee agili e filanti.

Nessuna indiscrezione, invece, per quanto riguarda la possibile motorizzazione: potrebbe trattarsi di un motore endotermico tradizionale oppure di una powertrain con pacco batterie posizionato subito dietro l’abitacolo, al fine di tenere basso il baricentro per una migliore dinamica di guida. Le uniche certezze sono relative al fatto che la prossima Toyota MR2 di quarta generazione sarà costruita su una piattaforma di nuova concezione sviluppata in collaborazione con Daihatsu e Subaru, proprio come accaduto – per esempio – con la GR86 e la BRZ. Seguiranno sicuramente aggiornamenti…