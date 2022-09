Toyota Yaris Cross GR Sport, prezzi da 28.400 Euro

La versione sportiva Gazoo Racing della Toyota Yaris Cross arriverà sul mercato italiano nel mese di novembre: ecco tutti i dettagli

Ordini aperti per la Toyota Yaris Cross in allestimento GR Sport: da questi giorni la versione più sportiva del crossover giapponese può essere riservata presso tutti i concessionari ufficiali europei, con consegna prevista (anche in Italia) durante il mese di novembre 2022. Rispetto al resto della gamma questo modello occuperà la prima posizione con un prezzo di 32.900 Euro, ridotto a 28.400 Euro nel caso in cui si proceda con il finanziamento Toyota Easy con anticipo di 6.070 Euro e 48 rate da 239 Euro al mese.

La sua scheda tecnica parla chiaro: la Toyota Yaris Cross GR Sport si distingue per la presenza di ammortizzatori più rigidi che non solo hanno abbassato l’altezza da terra di 10 mm, ma hanno anche migliorato la precisione sul volante e ridotto i rollii in curva tramite l’aiuto congiunto di alcuni rinforzi specifici sul telaio. A livello di motore, invece, sotto il cofano è presente un 1.5 Litri tre cilindri a tecnologia Full Hybrid da 118 cavalli con doppia unità rispettivamente all’anteriore e al posteriore, che insieme assicurano la trazione integrale sulle quattro ruote motrici.

La dotazione di serie, inoltre, prevede alcune modifiche alla griglia anteriore a nido d’ape e al diffusore posteriore, introducendo allo stesso tempo la verniciatura bi-tono Dynamic Gray con tettuccio e montanti in nero a contrasto e i cerchi in lega a dieci razze da 18”. Nell’abitacolo, infine, trovano posto i sedili anteriori sportivi GR Sport in Ultrasuede rivestiti in pelle e tessuto, il volante a tre razze con logo GR, la pedaliera in alluminio e un nuovo pomello con cuciture rosse della leva del cambio.