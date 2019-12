Toyota Yaris GR-4 2020: versione speciale dal Mondiale WRC

Toyota ha recentemente pubblicato un video teaser in cui si possono notare i primi dettagli della Yaris GR-4, special edition della famosa utilitaria che strizza l'occhio al mondo dei rally

Era attesa con trepidazione in occasione del Rally d’Australia di metà novembre, ma la cancellazione di quest’ultima prova per via dei frequenti incendi che hanno interessato il Nuovo Galles del Sud ha di fatto… guastato la festa. Il debutto della prossima Toyota Yaris GR-4 è quindi rimandato, ma nulla ha impedito al team ufficiale Toyota Gazoo Racing di mostrare alcuni dettagli interessanti sulla prossima versione speciale della casa giapponese.

Con tanto di badge in onore del reparto corse che gareggia nel Mondiale WRC, questa piccola Yaris proporrà con tutta probabilità la trazione integrale a quattro ruote motrici, oltre ai passaruota maggiorati e ai paraspruzzi da sterrato per le gomme. Per quanto riguarda la motorizzazione scelta, dal video teaser presentato sembra che la decisione sia ricaduta su un 1.5 tre cilindri turbo-compresso, con un sound bello corposo e aggressivo.

Sarà un’edizione limitata come la precedente Yaris GRMN? Forse no, perchè anticiperà la nuova versione di serie della stradale (e normale) Yaris che tutti noi conosciamo. Per il debutto ufficiale, comunque, non ci sarà da aspettare molto: dopo il forfait in Australia e questo piccolo antipasto, è questione di giorni…