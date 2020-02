Tracy, il concept dello IED debutta al Salone di Ginevra

Tracy è un mezzo elettrico fuoristrada a sei posti. La propulsione è data da un doppio pacco batteria con bassi livelli di emissioni acustiche. Tutto, dalla scelta dei materiali fino al tetto vetrato, è stato pensato e voluto per dare un'idea costante di leggerezza e agilità. Originalissima la scelta della disposizione dei sei occupanti

Si chiama Tracy il nuovo concept vehicle realizzato dagli studenti del Master in Transportation Design dello IED, l’Istituto Europeo di Design, di Torino che verrà presentato al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra. Tracy è un veicolo che interpreta le sfide della contemporaneità e amplia il concetto di mobilità sostenibile condivisa.

Tracy: il nuovo volto della mobilità sostenibile

Gli studenti dello IED di Torino, hanno lavorato alacremente per creare un veicolo che possa riscrivere gli standard della mobilità urbana, sempre più declinata in ottica green. Tracy è un mezzo elettrico fuoristrada a sei posti che può trovare la sua applicazione tanto nella micro mobilità quanto in quella privata e condivisa. La vettura è lunga 3740 mm, larga 2205 mm e alto 2083 ed è dotato di trazione integrale. La propulsione è data da un doppio pacco batteria con bassi livelli di emissioni acustiche. Le superfici sono dinamiche, così come i tratti costruttivi. Tutto, dalla scelta dei materiali fino al tetto vetrato, è stato pensato e voluto per dare un’idea costante di leggerezza e agilità.

L’abitacolo è protetto da due rollar, uno anteriore e uno posteriore, che grazie all’adozione di materiali e colori in contrasto con la carrozzeria diventano anche elementi estetici. I portapacchi sono dotati di un originale sistema di sistema di ganci e corde. Gli interni sono divisi in due ambienti distinti. Il primo è quello dedicato all’autista, collocato in posizione centrale rispetto al tradizionale layout di un’auto. Il secondo ospita cinque passeggeri con una configurazione lounge-couch. L’ingresso del conducente è sul lato sinistro l’ingresso del driver, quello dei passeggeri sul sul lato destro.

Paola Zini, direttrice IED Torino, si è detta molto soddisfatta del risultato ottenuto: “Forti di un’attitudine alla sperimentazione e all’innovazione, quest’anno abbiamo puntato su una ricerca libera di superare i vincoli del mercato, con l’intento di intercettare nuovi target, anticipando soluzioni coraggiose per nuovi sistemi di trasporto intelligente del futuro. Con Tracy abbiamo ampliato il campo di indagine, con una progettazione che si è spinta oltre il veicolo e che, come suggerisce il nome, vuole tracciare una nuova direzione nello scenario della mobilità condivisa“.