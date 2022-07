Traffico autostrada: le previsioni per luglio 2022

Secondo l'ultimo rapporto dell'ANAS le condizioni di traffico sulle autostrade per luglio raggiungeranno il bollino rosso: quello nero è atteso per Ferragosto

Tutto è ormai pronto per le tanto agognate vacanze estive: che la vostra meta di destinazione sia il mare oppure la montagna, ciò che è veramente importante è preparare al meglio il proprio viaggio in modo da evitare colonne e rallentamenti che possono, inevitabilmente, creare disagi e frustrazioni. E’ per questo motivo che il sito dell’ANAS ha già pubblicato i primi bollettini riguardanti l’intensità del traffico autostradale in Italia: per le ultime due settimane di luglio le previsioni sono quelle di “bollino rosso” a partire già dai venerdì, per poi proseguire nelle giornate di sabato e domenica di ciascun weekend.

In ogni caso, per rimanere aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale vi consigliamo di utilizzare alcune app indispensabili come Info Traffico, Mappe del Traffico, VAI di ANAS e My Way di Autostrade per l’Italia, alle quali si aggiungono le soluzioni proposte da Google (con Maps), Wave e ViaMichelin. Qua sotto tutti i dettagli del traffico per il mese di luglio.