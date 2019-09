Traforo del Gran Sasso chiuso per lavori dal 30 settembre al 4 ottobre

La concessionaria Strada dei Parchi, infatti, ha annunciato che per urgenti attività di manutenzione, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale Assergi - San Gabriele/Colledara

Viaggiatori attenzione: agenda e penna penna perché dovete segnarvi delle date importanti, soprattutto se transitate più o meno spesso dalle parte del traforo del Gran Sasso che osserverà un periodo di chiusura notturna a causa di alcuni di manutenzione che si sono rivelati necessari.

Il traforo del Gran Sasso chiude per lavori

La concessionaria Strada dei Parchi, infatti, ha annunciato che per urgenti attività di manutenzione, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale Assergi – San Gabriele/Colledara, in entrambe le direzioni dalle 22 dei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2019 alle 6 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione AQ/A25/RM; dalle 22 dei giorni 2 e 3 ottobre alle 6 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata est con direzione Teramo.

Per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso AQ/A25/RM uscita obbligatoria allo Svincolo San Gabriele/Colledara, dove potranno proseguire sulla SS 80 per il Valico delle Capannelle; per le lunghe percorrenze si consiglia di usufruire dello Svincolo di Basciano e proseguire sulla SS80. Per i veicoli provenienti da AQ/A25/RM e diretti verso Teramo uscita obbligatoria ad Assergi; per traffico di lunga percorrenza proveniente da AQ/A25/RM si consiglia di uscire a L’Aquila Ovest e proseguire sulla SS 80.