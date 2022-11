Traforo del Monte Bianco: vicino alla chiusura a causa dell’amianto

Nei prossimi 18 anni il Traforo del Monte Bianco chiuderà per tre mesi all'anno con lo scopo di effettuare alcuni lavori di messa in sicurezza

Guai in vista per il Traforo del Monte Bianco: la principale arteria di comunicazione che collega l’Italia con la Francia è stata recentemente oggetto di un’ispezione da parte delle due società che hanno il compito di gestirne l’efficienza, le quali hanno rilevato tracce di amianto nella sua costruzione che, ormai, risale al lontano 1965. Questo materiale, cancerogeno per l’uomo, dovrà essere necessariamente asportato e ciò richiederà alcuni lavori di messa in sicurezza per tre mesi all’anno per tutti i prossimi 18 anni, nei quali sarà sostanzialmente chiuso a tutto il traffico da e verso il nostro Paese.

La sospensione dell’attività del Traforo del Monte Bianco sarà l’occasione per effettuare anche il completo rifacimento del manto stradale, ormai deteriorato a causa del traffico. Tale chiusura programmata, tuttavia, potrebbe avere pesanti ricadute sul nostro sistema economico come affermato dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi: “Ci sono chiusure programmate di tre mesi all’anno per i prossimi 18 anni: sarà un colpo durissimo per tutto il Nord Ovest. Credo sia necessario a questo punto mettere subito in cantiere la seconda canna del tunnel. Ma si oppone la Francia e allora ci viene qualche dubbio sul futuro. Non dobbiamo essere distratti sulla logistica, serve concentrazione“.