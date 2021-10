Per il trasporto urbano del futuro Citroën propone uno skateboard!

Come soluzione per gli spostamenti quotidiani, la Casa del Double Chevron ha svelato un concept a guida autonoma a forma di skate con capsula incorporata e gomme sferiche

Oggi ci sono i monopattini e le auto elettriche a definire una mobilità sempre più eco-sostenibile… ma nei prossimi anni? L’automobile come noi la conosciamo rimarrà davvero tale oppure si trasformerà in qualcosa di diverso? Domande che anche il marchio Citroën si è posto, trovando la risposta in un progetto che ha preso vita in collaborazione con il gruppo alberghiero Accor (con i suoi brand Sofitel e Pullman) e con la società di comunicazione JCDecaux.

Il suo nome è “The Urban Collëctif” e include tre proposte di mobilità a guida completamente autonoma, intelligente e condivisibile tra più persone che fanno parte del più grande programma Citroën Autonomous Mobility Vision, ideato per concretizzare una piattaforma modulare senza guidatore che, di fatto, ha le sembianze… di uno skateboard. Il pianale, chiamato Citroën Skate, è spinto ovviamente da un motore elettrico ricaricabile tramite induzione e appoggia sul terreno attraverso quattro gomme omnidirezionali sferiche sviluppate da Goodyear – le eredi dirette delle Eagle 360 presentate al Salone di Ginevra del 2016.

Capacità di ruotare in tutte le direzioni in ristrettissimi angoli di spazio, zero forature (perchè privi di camera d’aria), bassi consumi per via di un ridotto coefficiente di resistenza all’avanzamento, niente tassellatura (lo Skate non può superare i 25 km/h di velocità massima) e sistema a levitazione magnetica che permette di fare a meno anche delle sospensioni per l’assorbimento delle asperità con l’asfalto. Queste le caratteristiche degli speciali pneumatici utilizzati dal Citroën Skate, sul quale sarà possibile montare tre tipologie di “Pods” intercambiabili a seconda delle esigenze nell’arco di soli dieci secondi.

Il primo si chiama Pullman Power Fitness e rappresenta, come dice il nome, una vera e propria “palestra in movimento” da utilizzare nei tempi morti che si creano per gli spostamenti quotidiani. Presenti all’appello un vogatore e una cyclette, da utilizzare assieme a un digital coach e nella più totale privacy garantita dai vetri oscurati. L’energia prodotta dall’esercizio fisico, inoltre, fungerà anche da supporto per la ricarica delle batterie dello Skate sottostante la capsula in questione.

Il secondo Pod realizzato da Citroen nell’ambito del The Urban Collëctif prende il nome di Sofitel en Voyage e mette a disposizione un ambiente moderno ed elegante fin nei minimi particolari privilegiando il relax dei suoi occupanti (fino a tre contemporaneamente con tanto di bagagli al seguito). In questo caso il tragitto da percorrere sarà intrattenuto da un minibar pieno di bevande e stuzzichini e da un tablet con supporto touchscreen, dove visualizzare le ultime news, il meteo e il tempo rimanente per raggiungere la destinazione… oppure per contattare l’hotel al fine di prenotare un posto al ristorante per cena.

L’ultimo Pod installabile sul Citroen Skate è il JCDecaux City Provider, che di fatto rappresenta una soluzione minimalista ed essenziale per il solo trasporto dei propri passeggeri (fino a cinque contemporaneamente). La capsula presenta una zona coperta e un’altra a cielo aperto, raggiungibili anche dai disabili e con giardinetto sul tetto per ricordare il tema della sostenibilità ambientale. Tra i gadget a disposizione ci sono diverse prese USB e due schermi capacitivi, attraverso i quali si può interagire con l’intelligenza artificiale per la programmazione del proprio percorso urbano. In questo modo, il concept proposto dal marchio francese può essere visto come l’evoluzione della nostra attuale automobile… che se dovesse diventare realtà avrebbe molto probabilmente i giorni contati. Perchè occupare le strade con tante vetture quando si può condividere il proprio viaggio con un mezzo come questo?