Trivellato.it si ispira a Booking, Amazon e Facebook per il suo e-commerce auto molto social

Il Gruppo Trivellato evolve ulteriormente il suo sito web e la strategia digitale guidando la scelta del modello in base alle sue caratteristiche. “dimmi chi sei e ti dirò qual'è l'auto più adatta a te”! Trivellato.it prende il meglio da Booking, Amazon, Facebook o Tinder

Trivellato Group storico Concessionario fondato nel lontano 1922 rafforza il suo DNA dalla sua grande storia e dalla continua voglia di innovare ed offrire servizi sempre più utili che facilitino la gioia di guidare e la stessa scelta della vettura da scegliere in base alle proprie esigenze di stile di vita e di… portafoglio con soluzioni finanziarie praticamente a livello sartoriale.

Specie dopo lockdown, COVID-19, distanziamento, smart working e smart selling l’automobilista vuole essere rincuorato e Trivellato con il nuovo sito gli offre nuove opportunità che si potrebbero sintetizzare nella offerta di un vero personal shopper digitale dell’automotive.

Trivellato ci tiene a definirlo “Molto più di un sito web” ammonendoci subito a “non confonderlo con un portale tradizionale”: Trivellato.it il nuovo sito del Gruppo Trivellato, è fatto per soddisfare infatti le abitudini digitali degli utenti, un ambiente famigliare con funzionalità social che rende la ricerca dell’auto intuitiva e piacevole.

Trivellato.it si avvicina alle nostrepiattaforme social preferite.

Su Trivellato.it prenoti infatti l’auto online con cancellazione gratuita come su Booking, scorri l’offerta stile Amazon, ma con quelle funzioni social che troveresti su Facebook o Tinder.

Ricevi notifiche in base alle tue preferenze, se ad esempio cambia il prezzo dell’auto che ti interessa. Trovi in evidenza tutte le ultime novità e con uno swipe scopri l’occasione che stavi aspettando, come fossi in un’app. È la rivoluzione di Trivellato.it, realizzata per entrare nel tuo mondo.

Parla la tua lingua e triplica le possibilità di ricerca

Trivellato.it parla la tua lingua. Sin dal primo accesso si ha la sensazione di un ambiente familiare, grazie a elementi visivi e funzionali immediatamente riconoscibili. È evidente, fin da subito, che non si tratta di un sito come gli altri. Decisamente attento alla usability sia se lo usi dal tuo PC di casa o ufficio sia in versione mobile dove con il tuo smartphone dal divano puoi fare davvero tutto in maniera molto intuitiva come abbiamo voluto testare noi stessi di Infomotori.com

Puoi ricercare l’auto nel modo che ritieni più vicino alle tue abitudini perché Trivellato.it mette a disposizione tre tipologie di ricerca oltre a quella tradizionale tramite menu: la ricerca testuale in stile Google, la Ricerca con filtri e la Ricerca guidata (non sai che macchina scegliere? lasciati guidare alla scoperta della tua auto ideale).

Trivellato da sempre proiettata nell’innovazione digitale

La storia del Gruppo Trivellato affonda le radici nel 1922 ma sin da subito ha mostrato una forte spinta verso l’innovazione ed il web. E’ così che quando nel 1999 nasce il fenomeno della New Economy e internet è in quasi tutti gli uffici e in molte case, Trivellato coglie subito l’opportunità e diventa la prima concessionaria in Italia a realizzare un sito web per presentare le sue offerte. Un qualcosa di rivoluzionario per l’epoca.

Oggi come allora il cliente è al centro di questa innovazione ed il nuovo sito è stato realizzato soltanto dopo un’attenta analisi del comportamento degli utenti e delle loro aspettative, per soddisfare quei concetti di attualità, immediatezza e rapidità che stanno alla base un un’esperienza appagante. È con questo spirito che Gruppo Trivellato guarda al domani e interpreta l’avanguardia digitale del settore.

Non è quindi frutto del caso se Trivellato è uno dei Top Dealers Italia selezionati da Infomotori.com a partire dal 2017 con un lista di eccellenze in continuo aggiornamento.

Vi invitiamo quindi a visitare il loro sito internet Trivellato.it così come se passate per Vicenza a visitare il loro Centro usato Firsthand davvero innovativo tanto da essere stato il primo di Mercedes Benz Italia ad essere lanciato con tali dimensioni nel nostro Paese: non si diventa mai leader per caso!