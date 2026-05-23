CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

Trovare parcheggio con Google Gemini: ora con Volvo si può

Volvo e Google collaborano nello sviluppo di nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per le future auto elettriche del marchio svedese. La tecnologia, mostrata durante il Google I/O 2026, debutterà sulla futura Volvo EX60 e punta a migliorare l’interazione tra vettura, conducente e ambiente urbano.

Il sistema sfrutta le telecamere di bordo e le capacità dell’AI Google Gemini per analizzare il traffico, leggere i cartelli stradali e fornire informazioni in tempo reale. L’obiettivo è rendere la guida più consapevole attraverso funzioni avanzate dedicate alla sicurezza e al supporto del conducente.

Volvo EX60 2026: l’IA interpreta traffico e segnaletica

Tra le funzioni mostrate da Volvo e Google c’è la capacità del sistema basato su Google Gemini di analizzare il contesto esterno attraverso le telecamere di bordo. Con il consenso del conducente, l’intelligenza artificiale potrà riconoscere cartelli stradali, corsie, parcheggi e altri elementi utili durante la guida urbana.

Uno degli esempi presentati riguarda la gestione dei parcheggi cittadini. Il sistema sarà in grado di leggere informazioni come orari, tariffe, divieti o eventuali limitazioni per la ricarica elettrica, fornendo indicazioni rapide direttamente a bordo. L’obiettivo è semplificare la comprensione della segnaletica stradale e ridurre le distrazioni durante la guida.

Volvo EX60 2026: arriva la navigazione 3D con Google Maps

Sulla futura Volvo EX60 debutterà anche la nuova funzione Immersive Navigation sviluppata da Google Maps. Il sistema utilizza una rappresentazione tridimensionale dell’ambiente urbano, con edifici, tunnel, incroci e cavalcavia ricreati digitalmente per offrire una visione più chiara del percorso.

Secondo quanto dichiarato da Volvo, la tecnologia è pensata soprattutto per semplificare la guida nei contesti urbani più complessi. Cambiano anche le indicazioni vocali del navigatore, che diventano più naturali e basate su punti di riferimento reali invece delle classiche istruzioni legate a distanze e svolte.

Volvo EX60 2026: le nuove funzioni AI anche su EX90 ed ES90

Le nuove tecnologie sviluppate da Volvo e Google saranno introdotte inizialmente su EX60, EX90 ed ES90. La piattaforma software della EX60, insieme a un processore dedicato all’intelligenza artificiale, permetterà di gestire in tempo reale l’elaborazione delle immagini e dei dati raccolti dai sistemi di bordo.

Il costruttore scandinavo precisa che il progetto si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma anticipa l’evoluzione delle future auto connesse. L’obiettivo è integrare sistemi sempre più capaci di interpretare l’ambiente circostante e supportare il conducente attraverso funzioni avanzate basate sull’AI.

TAGS:
LISTINO E OFFERTE SPECIALI
ARTICOLI CORRELATI
Auto
Tutte le news
Case Auto
Prove
Elettriche
Ibride
Finanziamenti
Noleggio
Flotte
COMMERCIALI
SUV e 4x4
TUTTO SU Volvo
Test drive
Video
Quanto costa
Usato
INFORMAZIONI
Articoli più letti
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Mitsubishi torna in Italia con quattro nuovi modelli: caratteristiche, motori e prezzi
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Auto usata: come risparmiare senza rischi (i consigli degli esperti di AUTO1 Group)
Le migliori offerte del mese
Sponsor

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.