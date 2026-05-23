Trovare parcheggio con Google Gemini: ora con Volvo si può

Volvo e Google collaborano nello sviluppo di nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per le future auto elettriche del marchio svedese. La tecnologia, mostrata durante il Google I/O 2026, debutterà sulla futura Volvo EX60 e punta a migliorare l’interazione tra vettura, conducente e ambiente urbano.

Il sistema sfrutta le telecamere di bordo e le capacità dell’AI Google Gemini per analizzare il traffico, leggere i cartelli stradali e fornire informazioni in tempo reale. L’obiettivo è rendere la guida più consapevole attraverso funzioni avanzate dedicate alla sicurezza e al supporto del conducente.

Volvo EX60 2026: l’IA interpreta traffico e segnaletica

Tra le funzioni mostrate da Volvo e Google c’è la capacità del sistema basato su Google Gemini di analizzare il contesto esterno attraverso le telecamere di bordo. Con il consenso del conducente, l’intelligenza artificiale potrà riconoscere cartelli stradali, corsie, parcheggi e altri elementi utili durante la guida urbana.

Uno degli esempi presentati riguarda la gestione dei parcheggi cittadini. Il sistema sarà in grado di leggere informazioni come orari, tariffe, divieti o eventuali limitazioni per la ricarica elettrica, fornendo indicazioni rapide direttamente a bordo. L’obiettivo è semplificare la comprensione della segnaletica stradale e ridurre le distrazioni durante la guida.

Volvo EX60 2026: arriva la navigazione 3D con Google Maps

Sulla futura Volvo EX60 debutterà anche la nuova funzione Immersive Navigation sviluppata da Google Maps. Il sistema utilizza una rappresentazione tridimensionale dell’ambiente urbano, con edifici, tunnel, incroci e cavalcavia ricreati digitalmente per offrire una visione più chiara del percorso.

Secondo quanto dichiarato da Volvo, la tecnologia è pensata soprattutto per semplificare la guida nei contesti urbani più complessi. Cambiano anche le indicazioni vocali del navigatore, che diventano più naturali e basate su punti di riferimento reali invece delle classiche istruzioni legate a distanze e svolte.

Volvo EX60 2026: le nuove funzioni AI anche su EX90 ed ES90

Le nuove tecnologie sviluppate da Volvo e Google saranno introdotte inizialmente su EX60, EX90 ed ES90. La piattaforma software della EX60, insieme a un processore dedicato all’intelligenza artificiale, permetterà di gestire in tempo reale l’elaborazione delle immagini e dei dati raccolti dai sistemi di bordo.

Il costruttore scandinavo precisa che il progetto si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma anticipa l’evoluzione delle future auto connesse. L’obiettivo è integrare sistemi sempre più capaci di interpretare l’ambiente circostante e supportare il conducente attraverso funzioni avanzate basate sull’AI.