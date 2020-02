Tutti i vincitori del nostro contest “Scatta e Vinci con Peugeot”

Si conclude, dopo oltre 100 scatti, il nostro contest "Scatta e Vinci con Peugeot": ecco tutti i vincitori

Dopo aver ricevuto oltre 100 immagini dai partecipanti al contest Scatta e Vinci con Peugeot 20x, la redazione di infomotori.com ha ricercato i tre scatti più meritevoli di aggiudicarsi i premi in palio, ovvero un mese con Nuova Peugeot 208, un voucher per un viaggio a Parigi da 500€ ed un buono Amazon da 100€. Nel processo di selezione hanno influito principalmente la storia della foto, il livello qualitativo della stessa e l’originalità del contenuto.

Purtroppo alcuni scatti sono stati scartati in quanto, secondo il regolamento, per ritenere valida la foto era necessario che l’autore vi facesse parte. Ecco quindi i tre vincitori del concorso e le motivazioni che ci hanno spinto a scegliere proprio loro.

1° Posto – Alessandro (Milano)

Alessandro vince un mese con la nuova Peugeot 208! La foto è il ritratto della passione, l’amore per l’auto, gli anni in cui i ragazzi passano il loro tempo a guidare nei casolari di famiglia con buona pace di sospensioni e telaio. Momenti che rimarranno nel loro cuore per sempre. Dare ad Alessandro la possibilità di guidare la nuova 208 ci sembrava il modo migliore per fargli conoscere l’enorme salto evolutivo che il Marchio del Leone ha intrapreso in questi anni.

2° Posto – Cristian (Cosenza)

Cristian al suo matrimonio ci è arrivato a bordo della sua Peugeot 207! L’amore che proviamo per le nostre auto lo dobbiamo anche ai momenti che ci fanno vivere. E il momento raccontato in questa foto, in un modo o nell’altro, dovevamo premiarlo. Cristian vince un buono da 500 euro per un viaggio a Parigi… in tempo per San Valentino!

3° Posto – Angelo (Pavia)

Angelo ha acquistato la nuova Peugeot 208 a dicembre e ci si trova benissimo. Appassionato da sempre del marchio, ci ha raccontato quanta tecnologia ci sia all’interno della vettura. La foto è tra le più riuscite dal punto di vista tecnico: scenografica, da copertina, aggressiva. Sembra quasi la cover dell’ultimo Need for Speed. A lui abbiamo voluto regalare un buono Amazon da 100€: massima libertà per lui che la Nuova 208 la conosce meglio di tutti!

Menzione d’onore

… peccato solo che manchi il volto!

In conclusione

I tre vincitori arrivano da luoghi diversi e raccontano storie diverse. Abbiamo voluto scegliere vetture della Serie 20x appartenenti a periodi differenti, in modo da sottolineare l’enorme evoluzione compiuta dall’auto e, al tempo stesso, raccontare sua storia ben più che decennale. La foto più bella sul lato tecnico è anche quella che raffigura l’auto nuova, mentre la più naif rappresenta la vecchia 205. Un testimonial d’eccezione, che sceglie Peugeot 207 contro le tradizioni come auto al proprio matrimonio, completa il cerchio.

Continuate a seguirci per partecipare ai nuovi contest in arrivo targati Infomotori!