Uber Eats: il cibo a domicilio lo porta un robot!

Da lunedì 16 maggio a Los Angeles è partita la sperimentazione del servizio Uber Eats con un piccolo robot-taxi in stile "Wall-E"

Vi ricordate il film Wall-E, nel quale il protagonista era un piccolo robottino? Ecco, sappiate che un dispositivo del genere non è presente solo nella pellicola d’animazione della Disney Pixar… ma è anche diventato realtà grazie alla sperimentazione di Serve Robotics in collaborazione con Uber, iniziata qualche giorno fa a Los Angeles per automatizzare il delivery del cibo durante le ore del pranzo o della cena. Il servizio coinvolto è Uber Eats, simile ai nostri Deliveroo e Glovo, che permette di prenotare un pasto e farselo portare comodamente a casa propria.

Secondo le intenzioni di Serve Robotics, questo compito sarà svolto in futuro esclusivamente da piccoli robot a guida autonoma come quello che potete vedere nelle foto presenti in gallery, che di fatto assomiglia molto a “Wall-E” per via delle sue sembianze amichevoli caratterizzate da due grossi fari anteriori che sembrano due occhi.

Per il momento i robot operativi (ma ancora in fase di sperimentazione) di Uber Eats saranno soltanto due ed effettueranno le consegne esclusivamente nella zona di West Hollywood presso pochi fornitori selezionati. La loro tecnologia di guida tramite GPS, infatti, è ancora in fase di sviluppo e necessita un accurato controllo da parte di un operatore Uber, che in caso di bisogno o traffico intenso li indirizzerà verso il luogo di consegna dove il cliente potrà ritirare il proprio pasto semplicemente inserendo un codice nella parte superiore del dispositivo.

Per coprire distanze più lunghe e tutta la zona di Santa Monica, invece, saranno messe a disposizione le auto a guida autonoma Hyundai con tecnologia Motional, pienamente indipendenti nelle loro funzioni come i robot di Uber Eats ma sempre supervisionate da un operatore al fine di garantire un’esperienza comoda e senza interruzioni per i clienti, i quali poi potranno ritirare il cibo da un contenitore termico posizionato sul divano posteriore della vettura.