Una Batmobile nei parcheggi della polizia di Mosca

L'auto, di proprietà di un 32enne, vale circa 800mila euro ma è stata sequestrata dagli agenti perché priva di immatricolazione

La domanda è lecita: è più strano girare per le vie di Mosca con una Batmobile o vedersela sequestrata dalla polizia locale?

Una Batmobile per le vie di Mosca

La vicenda che vi stiamo raccontando è davvero divertente e per certi versi anche surreale. Nei giorni scorsi un’uomo è stato protagonista di una sfilata per le vie di Mosca con una… Batmobile. Non un modellino, ma una vettura a dimensione reale, lunga sei metri e larga tre e mezzo. Insomma, non proprio un mezzo consono alla viabilità urbana moscovita (per altro la vettura era priva di immatricolazione), tanto che le autorità locali l’hanno sottoposto a sequestro.

“È stato impedito a un uomo che la sua vettura realizzata con assemblaggio improvvisato e fuori da ogni regola girasse per le strade aperte al traffico”, ha detto il ministro degli interni russo Vladimin Vasenin. A questo punto è scattato il fermo per la Batmobile, acquistata pare da un 32enne negli Stati Uniti, per una cifra di quasi 800mila euro.