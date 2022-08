Una Ferrari F1 sfreccia in autostrada: il pilota è ricercato dalla Polizia

Sulle autostrade della Repubblica Ceca è spuntata una monoposto Dallara GP2 con livrea replica della Ferrari di Schumacher: com'è possibile?

In questi giorni sta spopolando su internet un video particolarmente insolito, che vede sfrecciare sulle autostrade della Repubblica Ceca una monoposto da corsa con livrea replica della Ferrari F1 del mitico Michael Schumacher. Se non ci credete e ve lo siete perso, vi consigliamo di andare subito in fondo all’articolo e di guardarlo: vedere dal vivo una vettura da competizione non è un’occasione da tutti i giorni… ma incontrarla quando si sta viaggiando tranquillamente in autostrada è un fatto decisamente più unico che raro!

L’autore della “bravata”, in realtà, non è ancora stato identificato e la Polizia è sulle sue tracce: questa, in ogni caso, non è la sua “prima volta”, perchè già nel 2018 e poi nel 2019 si era reso protagonista sempre al volante della stessa vettura, che guardandola meglio risulta essere una Dallara GP2 del 2008 con motore Mecachrome V8 da circa 620 cavalli. Chissà cosa avranno pensato gli automobilisti che se la sono vista sfrecciare a pochi metri di distanza…