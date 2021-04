Una Shelby Cobra MKIII R con motore Godzilla

La Shelby Cobra MKIII R firmata Superperformance monta un motore 7.3l Ford Godzilla V8 capace di erogare una potenza di 430 CV

Non è una “semplice” Shelby Cobra quella di cui parliamo in questo articolo, ma una sorta di “super” Shelby Cobra, visto che sotto il cofano lavora un motore sovradimensionato, giusto per dare quel tocco in più a una vettura che sa di mito.

Proprio così, quella che vi presentiamo è una Shelby Cobra in formato Godzilla. Lo staff di Superperformance che l’ha realizzata, infatti, ha deciso di inserire nel cofano di questa vettura pensata e realizzata dal leggendario Carroll Shelby, un motore 7.3 litri Ford Godzilla V8 capace di erogare una potenza massima di 430 CV ma che, con le opportune modifiche, è in grado di toccare picchi decisamente superiori per rendere la MKIII R ancora più perforante.

Questa speciale edizione si basa sulla piattaforma della Cobra originale, ma con notevoli miglioramenti sotto l’aspetto aerodinamico e della componentistica, come ad esempio i freni a sei pistoni, il pulsante di avvio e l’illuminazione a LED che ganno della vettura un perfetto mix di tradizione e innovazione.