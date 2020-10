Un’app per combattere il problema della distrazione da cellulare

La startup Sygic ha realizzato un'app per combattere l'uso di smartphone e tablet alla guida.: più si rispettano le regole più punti si accumulano. La Slovacchia è stata scelta come paese pilota e i risultati sono incoraggianti

Se c’è un vizio che troppo spesso attanaglia gli italiani, questo è l’uso improprio del cellulare mentre si è alla guida. Oggi arriva addirittura un gioco per cercare di fare cambiare questa brutta abitudine agli automobilisti nostrani. Basterà?

Un’app contro l’uso dello smartphone mentre si guida

Dove no n arrivano multe, telecamere e sanzioni i vario tipo, può arrivare un gioco. È quello che avranno pensato i membri della startup Sygic che presto rilascerà un’app per Android Auto che premierà i guidatori che non utilizzeranno il cellulare mentre sono al volante. Il meccanismo è semplice: più si è ligi al rispetto delle norme stradali, più punti verranno accumulati. Nella testa degli sviluppatori, questo senso di competizione dovrebbe portare gli automobilisti a comportarsi sempre meglio per cerare di ottenere un punteggio alto prima e conservarlo poi. La Slovacchia è stato il primo paese dove questo gioco è stato istituito e secondo i dati diffusi, il numero di volte in cui è stato utilizzato il telefono durante la guida è diminuito del 50%, mentre il punteggio complessivo è aumentato del %5.

Insomma, sono numeri incoraggianti. Va ricordato, però, che se il numero complessivo di incidenti è drasticamente calato, anche per via delle forti limitazioni negli spostamenti a cui siamo stati tutti costretti negli ultimi mesi, è altrettanto vero che la distrazione dovuta all’uso di smartphone – o addirittura tablet – resta la principale causa di rischio. È presto per sapere basterà un gioco per invetrire la tendenza, ma un tentativo si può sempre fare, anche nel nostro paese.