Uno scuolabus con il turbo? Quello di Mayberry Man ha un V8 da 700 cavalli!

Il pulmino protagonista del film Mayberry Man è stato modificato da un preparatore del Wisconsin che lo ha allestito con il potentissimo V8 Hemi della Dodge Challenger SRT Hellcat

Supercar di qua, edizioni limitate di là… il mondo delle aste automobilistiche ormai propone i generi più disparati, dove non mancano ovviamente alcune elaborazioni che, a ben vedere, potrebbero rimanere per sempre nella storia. E’ il caso dell’annuncio proposto di recente da Mecum Auctions, che ha messo in vendita uno scuolabus talmente particolare… da essere in grado di portare i bambini a scuola nello stesso tempo impiegato da una Dodge Challenger SRT Hellcat!

Come? Attraverso l’impiego del potentissimo V8 Hemi Supercharged da 6.2 Litri e 700 cavalli in abbinamento a una trasmissione automatica 46RH, a un impianto frenante completo di freni a disco, al servosterzo e a un sistema di scarico da tre pollici in acciaio inox. Ribattezzato per l’occasione “Dodge Power Wagon“, questo pulmino del 1948 (che potrebbe anche assomigliare a quello dei Simpson) è passato sotto i ferri del preparatore americano Alan Vanevenhoven diventando un vero e proprio “bruciasemafori” – tra l’altro mostrato in anteprima al Sema Show del 2019 per poi raggiungere l’apice del successo come protagonista nel film Mayberry Man.

Con un prezzo stimato di circa 150mila dollari, questa è l’occasione per portarsi a casa uno di quei mezzi talmente insoliti che difficilmente se ne vedranno altri in giro. Che ne dite, siete pronti a battere sul tempo i vostri compagni di classe nel tragitto casa-scuola?