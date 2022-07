Vacanze Sicure 2022: in Italia 3 auto su 10 circolano con gomme lisce!

La recente indagine condotta da Assogomma in collaborazione con la Polizia Stradale ha rilevato diversi problemi al parco mezzi circolante in Italia

Si è conclusa il mese scorso la 17° edizione della campagna Vacanze Sicure 2022, promossa da Assogomma in collaborazione con la Polizia Stradale al fine di rilevare tutte le criticità sul parco auto circolante in Italia. I risultati, presentati dal direttore di Assogomma Fabio Bertolotti e dal responsabile del servizio Polizia Stradale Paolo Maria Pomponio, hanno fatto emergere un quadro che richiede attenzione perchè, sul campione di 13.451 controlli effettuati tra marzo e giugno, la situazione delle condizioni dei pneumatici e della regolarità della manutenzione delle vetture nel nostro Paese ha subito un peggioramento di una certa importanza.

Entrando nello specifico, i problemi rilevati riguardano innanzitutto quello dei pneumatici lisci che al momento rappresentano il 9% di tutti i veicoli controllati: le regioni con i risultati peggiori sono principalmente quelle del Sud con in testa la Sicilia (fino al 13,95% di vetture con battistrada inferiore ai 1,6 millimetri) seguita dalla Campania (10,51%), mentre al Nord le percentuali diminuiscono fino al 4,6% della Lombardia e addirittura al 2,78% della provincia di Varese.

A seguire trovano posto le non conformità dei pneumatici stessi alle specifiche previste dal costruttore o dalla carta di circolazione: danneggiamenti della carcassa sono stati riscontrati sul 5,4% del campione rilevato, mentre i veicoli con equipaggiamento non a norma e quelli con gomme prive di omologazione hanno rappresentato rispettivamente il 5 e il 3% del totale.

Di fronte a tali problematiche, Assogomma e la Polizia Stradale chiedono con voce univoca di “prevedere incentivi anche per la manutenzione con particolare attenzione per i dispositivi che hanno una rilevanza fondamentale per la sicurezza stradale come pneumatici e freni“. “I pneumatici in perfetta efficienza sono una condizione fondamentale per la sicurezza del nostro viaggio – ha infine commentato Paolo Maria Pomponio – Verificare l’efficienza delle gomme prima di mettersi in viaggio è uno dei fondamenti della cultura della guida sicura che, come Polizia di Stato, in ogni occasione ci proponiamo di divulgare“.